Сотрудников СБУ уличили в «сливе» данных иностранным дипмиссиям

Происшествия

Сотрудников СБУ и Нацполиции уличили в «сливе» секретной информации третьим лицам, в том числе и иностранным дипломатам. Как выяснилось, работники спецслужбы и полицейские организовали группу так называемых «международных детективов» и занимались незаконными мерами получения информации, попросту говоря, слежкой и прослушкой. В последующем данные за вознаграждение сбывались заинтересованным лицам. Раскрыл эту группировку департамент кибербезопасности СБУ.

Достижения департамента были озвучены, когда подводились итоги работы Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области в 2019 году. Кроме громкого дела «международных детективов», была раскрыла агентурная сеть российских спецслужб, сформированная на украинских предприятиях «оборонки». Также была пресечена попытка продажи товаров военного назначения (комплектующих к Су-25) жителем города Узин. Запчасти к военной технике на миллион долларов были украдены в воинских частях.

Напомним, ранее в Полтавской области был разоблачен шпион российской ФСБ. А до этого был раскрыт шпион из МВД, работавший на российские спецслужбы.

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