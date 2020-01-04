Нечеловеческая жестокость: на Житомирщине подросток до смерти замучил поросенка

Происшествия

В поселке Чоповичи под Киевом подросток поиздевался над поросенком, заживо обжигая его газовой горелкой. Свои «подвиги» мучитель животных запечатлел на видео.

Как сообщает страница dtp.kiev.ua в Facebook, с семьей подростка проведена беседа. Сначала и сам юноша, и его мать заявляли, что молодой человек только снимал процесс издевательства над животным, затем перешли к отрицанию, а потом попытались угрожать.

Поселковый голова Чоповичей пообещал подключиться к воспитательной работе с семьей. Попытка привлечь сельчан по статье УК о жестоком обращении с животными скорее всего окажется неудачной, поскольку из доказательств сейчас имеется только видеоролик, а самого поросенка семья съела.

Напомним, ранее в Запорожье группа подростков жестоко поиздевалась над щенком, а во Львове выброшенный из окна многоэтажки котенок чудом выжил, а юношей-живодеров заставили извиниться.

Фото dtp.kiev.ua/Facebook

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