Посольство США и американская военная база в Ираке подверглись ракетному удару

Мир

В субботу, 4 января, американские объекты в Ираке подверглись ракетному удару. Две ракеты разорвались на территории авиабазы Балад в зоне складов. Авиабаза находится примерно в 80 километрах от Багдада. Она используется американскими военными. Информация о погибших и раненых на данный момент отсутствует.

Второй удар был нанесен по так называемой «зеленой зоне» в столице Ирака. Три ракеты взорвались рядом со зданием посольства США. Как уже сообщали «ФАКТЫ», дипломатическая миссия подверглась нападению сторонников шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» 31 декабря. Американским военным пришлось эвакуировать посла США в Ираке.

После этого ситуация на Ближнем Востоке резко накалилась. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о проведении секретной операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Руководитель Корпуса стражей Исламской революции был убит 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада. Его нанесли американские дроны MQ-9 Reaper. Они использовали ракеты Hellfire. Это новейшее оружие США, способное поражать наземные цели на большом расстоянии. Дронами управляют два оператора. Эксперты утверждают, что MQ-9 Reaper летят практически бесшумно. Стоимость одного такого боевого дрона составляет 64 миллиона долларов. Один MQ-9 Reaper несет четыре ракеты Hellfire. Каждая из них способна уничтожить не только бронированный автомобиль, но и современный танк.

Вместе с Сулеймани погибли еще шесть человек. Все они были его ближайшими помощниками. Сам генерал являлся одной из самых влиятельных фигур на Ближнем Востоке. Он был правой рукой лидера Ирана Али Хаменеи и главным стратегом, определявшим внешнюю политику Тегерана на протяжении многих лет.

Отмечается, что президент США Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани, не посоветовавшись ни с кем из руководства Демократической партии. Он не поставил в известность Конгресс США. Также о готовящейся операции не знал никто из ближайших союзников США кроме Израиля.

Пока не ясно, кто нанес ракетные удары по американским объектам в Ираке. Это могли быть бойцы Корпуса стражей Исламской революции, «Хезболла», любая из шиитских военизированных группировок, которым активно помогал Сулеймани.

Обстановка в Ираке накалена до предела. В субботу, 4 января, в Багдаде состоялись похороны Сулеймани. На улицы вышли десятки тысяч шиитов. Они скандировали «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!». Люди жгли американские государственные флаги.

В Тегеране прошла массовая акция протеста. Хаменеи встретился с членами семьи Сулеймани. Лидер Ирана заявил, что США совершили ужасное преступление, которое никогда не будет забыто. Гибель Сулеймани, по его словам, не сломила иранцев. И они непременно нанесут удар возмездия. После этого в Тегеране подняли красные флаги — символ несправедливо пролитой крови праведников, который одновременно является знаком, призывающим к возмездию.

Один из командиров Корпуса стражей Исламской революции генерал Голамали Абухамзех заявил, что в Тегеране рассматриваются цели для нанесения ответного удара по американцам. Список включает в себя пока 35 объектов, в том числе военные базы в Ираке, используемые армией США, американские боевые корабли, которых предостаточно в Персидском заливе, а также Тель-Авив. Крупнейший израильский город может стать целью массированного удара, поскольку Израиль является главным союзником США на Ближнем Востоке.

Читайте в «ФАКТАХ»: Шаг к большой войне: что происходит на Ближнем Востоке после ликвидации генерала Сулеймани (фото, видео)

Западные эксперты считают, что слова Абухамзеха — не пустая угроза. Американские корабли вынуждены проходить через Ормузский пролив. Это стратегически важный водный путь, но очень узкий. Он является удобным местом для атаки. Удары могут быть нанесены в ближайшую неделю.

Косвенным доказательством серьезности намерений Корпуса стражей Исламской революции является тот факт, что его представители настоятельно рекомендовали иракским военным покинуть базы, используемые американцами, и не приближаться к ним на расстояние ближе километра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что НАТО приняла решение о приостановке деятельности своей миссии в Ираке в связи с резким обострением ситуации в этой стране.

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