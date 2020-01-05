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Трамп грозит нанести 52 удара по Ирану
В субботу, 4 января, президент США Дональд Трамп отреагировал на угрозы, прозвучавшие в Иране в адрес Америки. Как уже сообщали «ФАКТЫ», один из командиров Корпуса стражей Исламской революции генерал Голамали Абухамзех заявил, что в Тегеране рассматриваются цели для нанесения ответного удара по американцам. Список включает в себя пока 35 объектов, в том числе военные базы в Ираке, используемые армией США, американские боевые корабли, которых предостаточно в Персидском заливе, а также Тель-Авив. Так Иран намерен отомстить американцам за убийство генерала Касима Сулеймани.
Трамп написал в Twitter: «Пусть это станет предупреждением. Если Иран ударит по американцам или любым американским объектам, мы нанесем удары по 52 иранским объектам (в память о 52 американских заложниках, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из них представляют важное значение для Ирана и иранской культуры. И удары по этим мишеням и самому Ирану будут очень быстрыми и очень тяжелыми. Больше никаких угроз в адрес Америки!».
Президент США также написал, что Иран был и остается источником проблем на протяжении многих лет. А ликвидированный генерал Сулеймани планировал целый ряд атак на американцев. «Он уже напал на посольство США в Багдаде», — заявил Трамп, вспомнив инцидент, который произошел 31 декабря 2019 года в столице Ирака.
Что касается 52 заложников, захваченных Ираном, то американский лидер имеет в виду события 4 ноября 1979 года. В тот день толпа иранских студентов ворвалась в здание посольства США в Тегеране. В заложниках оказались американские граждане, в основном сотрудники дипломатической миссии. Студенты требовали, чтобы Вашингтон выдал Тегерану бежавшего из Ирана шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Американских заложников удерживали в плену почти два года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ракетных ударах, нанесенных по американским объектам в Ираке. Ответственность за них пока никто на себя не взял.
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