23.43 / 24.05 26.01 / 26.82
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Гости будут в восторге: уникальный рецепт постного борща на Рождество

9:11 5 января 2020 117
Алексей Суханов
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов признается, что Рождество — его любимый праздник.

— В этом году я встречу его в новом статусе — гражданина Украины, - рассказал «ФАКТАМ» ведущий ток-шоу «Говорить Україна» («Украина»). — Для меня это желанное и долгожданное событие. Хочу на Рождество собрать всех своих близких друзей и устроить для них настоящий пир. Как положено, с 12 блюдами. Будет среди них, конечно, и мой любимый постный борщ. Я делаю его по рецепту своей бабушки. Его изюминка в дополнительной картофелине, которая варится целиком, а перед самым финалом разминается, создавая кремовую консистенцию борща.

Постный борщ

Ингредиенты:

  • 2 свеклы;
  • 1 морковь;
  • 3 картофелины;
  • 1 луковица;
  • 0,5 капусты;
  • 2 помидора;
  • 1 столовые ложки растительного масла;
  • сахар и уксус по вкусу;
  • 1 лавровый лист;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Свеклу, морковь, картофель и лук помыть, очистить и нарезать тонкой соломкой (кроме одной картофелины). Капусту очистить от верхних листьев, помыть и нашинковать.

Ошпарить кипятком помидоры, снять кожицу и нарезать кубиками. Очистить 2 зубчика чеснока и раздавить.

Нагреть воду до кипения, подсолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь. Сковороду поставить на огонь, разогреть и добавить туда растительное масло. Затем лук и морковь. Жарить пять минут, постоянно помешивая.

Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать смесь, уменьшить огонь и тушить минут 10.

Остальную часть свеклы кладем в емкость, заливаем кипятком, добавляем 1 чайную ложку уксуса, и даем настояться (сок из свеклы понадобится для насыщенного цвета борща). Добавляем в сковороду с овощами помидоры, подсаливаем и перчим смесь, накрываем крышкой и тушим еще 20 минут. Перекладываем тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавляем лавровый лист. Увеличиваем огонь, доводим до кипения, аккуратно снимаем шумовкой пену.

Добавляем в кастрюлю с борщом чеснок, накрываем крышкой и снимаем с плиты. После чего даем блюду настояться минут десять и можно подавать на стол. Поверьте, ваши гости будут в восторге!

Ранее Алексей Суханов рассказал «ФАКТАМ», как приготовить нежнейшее филе индейки, запеченное с апельсином и специями.

Читайте также: Вкусная кутья на Рождество: легкие рецепты


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

Ирина Шейк

"Просто персик": Ирина Шейк завела поклонников упругими ягодицами на побережье (фото)

салат зимняя сказка

Салат на Рождество «Зимняя сказка»: легко и быстро (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер