- 09:46 Корректировал артобстрелы и захватывал здания: террориста из банды Стрелкова-Гиркина отправили в тюрьму
- 09:44 Ловили авто вместо рыбы: в сети показали видео серьезного ЧП в России
- 09:33 Самая дипломированная украинка до 25 лет закончила пять вузов в Украине и еще четыре — во Франции
- 09:14 Водитель чудом не пострадал: в ДТП под Киевом авто разорвало на части
- 09:11 Гости будут в восторге: уникальный рецепт постного борща на Рождество
- 08:54 Трамп грозит нанести 52 удара по Ирану
- 08:40 В Житомирской области школьник спас беспомощную старушку из охваченного огнем дома
- 08:26 В Италии автомобиль въехал в группу иностранных туристов: много погибших
- 08:10 Связи не помогут: протестующим из-за убийства в Каховке дали обещание
- 07:40 Помог Зеленский: выступавший в Крыму певец признался, как ему удалось попасть на концерт в Киеве
- 07:14 Ударят ночные морозы: синоптики рассказали о погоде перед Рождеством
- 04.01 23:19 Посольство США и американская военная база в Ираке подверглись ракетному удару
Гости будут в восторге: уникальный рецепт постного борща на Рождество
Известный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов признается, что Рождество — его любимый праздник.
— В этом году я встречу его в новом статусе — гражданина Украины, - рассказал «ФАКТАМ» ведущий ток-шоу «Говорить Україна» («Украина»). — Для меня это желанное и долгожданное событие. Хочу на Рождество собрать всех своих близких друзей и устроить для них настоящий пир. Как положено, с 12 блюдами. Будет среди них, конечно, и мой любимый постный борщ. Я делаю его по рецепту своей бабушки. Его изюминка в дополнительной картофелине, которая варится целиком, а перед самым финалом разминается, создавая кремовую консистенцию борща.
Постный борщ
Ингредиенты:
- 2 свеклы;
- 1 морковь;
- 3 картофелины;
- 1 луковица;
- 0,5 капусты;
- 2 помидора;
- 1 столовые ложки растительного масла;
- сахар и уксус по вкусу;
- 1 лавровый лист;
- 1 столовая ложка соли;
- 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
Свеклу, морковь, картофель и лук помыть, очистить и нарезать тонкой соломкой (кроме одной картофелины). Капусту очистить от верхних листьев, помыть и нашинковать.
Ошпарить кипятком помидоры, снять кожицу и нарезать кубиками. Очистить 2 зубчика чеснока и раздавить.
Нагреть воду до кипения, подсолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь. Сковороду поставить на огонь, разогреть и добавить туда растительное масло. Затем лук и морковь. Жарить пять минут, постоянно помешивая.
Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать смесь, уменьшить огонь и тушить минут 10.
Остальную часть свеклы кладем в емкость, заливаем кипятком, добавляем 1 чайную ложку уксуса, и даем настояться (сок из свеклы понадобится для насыщенного цвета борща). Добавляем в сковороду с овощами помидоры, подсаливаем и перчим смесь, накрываем крышкой и тушим еще 20 минут. Перекладываем тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавляем лавровый лист. Увеличиваем огонь, доводим до кипения, аккуратно снимаем шумовкой пену.
Добавляем в кастрюлю с борщом чеснок, накрываем крышкой и снимаем с плиты. После чего даем блюду настояться минут десять и можно подавать на стол. Поверьте, ваши гости будут в восторге!
Ранее Алексей Суханов рассказал «ФАКТАМ», как приготовить нежнейшее филе индейки, запеченное с апельсином и специями.
Читайте также: Вкусная кутья на Рождество: легкие рецепты
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!