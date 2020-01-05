Гости будут в восторге: уникальный рецепт постного борща на Рождество

Известный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов признается, что Рождество — его любимый праздник.

— В этом году я встречу его в новом статусе — гражданина Украины, - рассказал «ФАКТАМ» ведущий ток-шоу «Говорить Україна» («Украина»). — Для меня это желанное и долгожданное событие. Хочу на Рождество собрать всех своих близких друзей и устроить для них настоящий пир. Как положено, с 12 блюдами. Будет среди них, конечно, и мой любимый постный борщ. Я делаю его по рецепту своей бабушки. Его изюминка в дополнительной картофелине, которая варится целиком, а перед самым финалом разминается, создавая кремовую консистенцию борща.

Постный борщ

Ингредиенты:

2 свеклы;

1 морковь;

3 картофелины;

1 луковица;

0,5 капусты;

2 помидора;

1 столовые ложки растительного масла;

сахар и уксус по вкусу;

1 лавровый лист;

1 столовая ложка соли;

2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Свеклу, морковь, картофель и лук помыть, очистить и нарезать тонкой соломкой (кроме одной картофелины). Капусту очистить от верхних листьев, помыть и нашинковать.

Ошпарить кипятком помидоры, снять кожицу и нарезать кубиками. Очистить 2 зубчика чеснока и раздавить.

Нагреть воду до кипения, подсолить. Положить картофель и капусту, поставить на небольшой огонь. Сковороду поставить на огонь, разогреть и добавить туда растительное масло. Затем лук и морковь. Жарить пять минут, постоянно помешивая.

Добавить в сковороду половину подготовленной свеклы, уксус и сахар. Перемешать смесь, уменьшить огонь и тушить минут 10.

Остальную часть свеклы кладем в емкость, заливаем кипятком, добавляем 1 чайную ложку уксуса, и даем настояться (сок из свеклы понадобится для насыщенного цвета борща). Добавляем в сковороду с овощами помидоры, подсаливаем и перчим смесь, накрываем крышкой и тушим еще 20 минут. Перекладываем тушеные овощи в кастрюлю с картофелем и капустой. Добавляем лавровый лист. Увеличиваем огонь, доводим до кипения, аккуратно снимаем шумовкой пену.

Добавляем в кастрюлю с борщом чеснок, накрываем крышкой и снимаем с плиты. После чего даем блюду настояться минут десять и можно подавать на стол. Поверьте, ваши гости будут в восторге!