5 января 2020

И зачем, спрашивается, мы все время куда-то спешим? Вы не замечали, что с каждым днем жизнь пролетает словно быстрее и быстрее? На все уже не хватает времени. Решаем вопросы только самые срочные, остальные откладывая «на потом». И при этом нередко уже догадываясь, что для многих отложенных проблем это «потом» наверняка никогда не наступит.

Летим куда-то, сломя голову, стараясь одновременно делать несколько дел и не задумываясь над тем, что каждое из этих одновременно сделанных дел от такого подхода к их решению очевидно проигрывает. Но по-другому уже не можем. И даже не пробуем. Нашли себе отговорку типа «значит, так тому и быть» — и довольствуемся ею.

Некоторые носят в руках сразу по два, а то и три телефона, боясь что-то важное в этой жизни упустить. И даже не задумываются над тем, как нелепо всё это выглядит со стороны, потому что нормально разговаривать по двум телефонам сразу ни один здравомыслящий человек никогда не станет.

Мы спешим, не замечая, что из-за этой дурацкой спешки многое из пролетающего мимо и уже безвозвратно уходящего в прошлое никогда больше не будет попробовано, испытано, ощущено. А среди этого многого — добрые чувства, приятные встречи, познание интересного, наслаждение любимым (которое и любимым-то нашим ещё даже не успело стать из-за нашей безудержной спешки!), созерцание прекрасного.

Оправдать свой стремительный полет в никуда перед самими собой нам не так уж сложно. Мы ведь давно уже научились договариваться с собой. А вот задуматься над тем, что в никуда — это в конец уходящей с годами жизни, у нас порой, даже объясняясь с самими собой, времени даже не хватает…

Летя, сбиваясь с ног, по вечерней улице, немолодой уже человек неосторожно задел плечом известного в этом городе Учителя. Извинившись поспешно, он было устремился бежать по своим делам дальше, когда вдруг был врасплох захвачен вопросом:

- Ну, и куда можно так лететь, не замечая вокруг ничего и никого?

- Прошу прощения, Учитель, но я спешу потому, что занят поиском смысла жизни и просто не имею права медлить, ведь жизнь коротка. Не так ли?

- Что ж, мне приходилось слышать об одном человеке, всю свою жизнь потратившем на поиски этого смысла.

- Надеюсь, истина открылась ему?

- Да, — ответил Учитель. — Он действительно умер просветленным, успев шепнуть тем, кто был рядом, что познал, наконец-то, смысл жизни.

- И в чем же он увидел этот смысл? — нетерпеливо спросил вечно куда-то спешивший мужчина.

- Он сказал, что смысл жизни — это выбор…

- Что ж, спасибо вам за беседу, — кивнув головой, мужчина помчался дальше.

- …выбор между полноценной жизнью и вечным поиском смысла жизни, в этом поиске самой собственно жизни-то и не замечая, — закончил фразу Учитель, слова которого произнесены были в пустоту, ибо собеседника уже и след простыл.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.