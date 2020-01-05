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Корректировал артобстрелы и захватывал здания: террориста из банды Стрелкова-Гиркина отправили в тюрьму
В Украине вынесли приговор боевику из террористической группировки Игоря Гиркина (Стрелкова). Террориста поймали у родственников под Запорожьем летом 2019 года.
Судили боевика «ДНР» в Славянске. Мужчина был признан виновным в участии в террористической организации (ст. 258−3 УК Украины) и приговорен к пяти годам тюрьмы.
О боевике известно, что ранее он жил в Шахтерске Донецкой области, был судим за тяжкие преступления. После оккупации города боевики освободили мужчину из колонии взамен на обещание сотрудничать.
Примкнув к террористам, гражданин активно участвовал в захвате Славянска, воевал против сил АТО, корректировал артиллерийские обстрелы по украинским позициям. Также боевик переправлял на оккупированный Донбасс военную технику, оружие и боеприпасы из России.
Мужчина покинул ряды террористов не из-за внезапно проснувшейся сознательности, а только после того, как сам попал в немилость у бывших подельников. Экс-боевик хотел «пересидеть» опасный период у родственников в Запорожской области, но там был вычислен и задержан контрразведкой СБУ.
Напомним, ранее бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин рассказал, как использовал в своей террористической деятельности мирное население Донбасса.
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