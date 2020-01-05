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Происшествия

Виновата непогода: во Львовской области обрушилась крыша памятника архитектуры национального значения (фото, видео)

11:19 5 января 2020 79
костел обрушение
Инф. «ФАКТОВ»

В поселке Олеско Львовской области из-за непогоды обрушилась крыша старинного замка — национального памятника архитектуры. Костел капуцинов 1739 года постройки в последнее время находился в неважном состоянии, но 3 января все усугубилось: ветхие деревянные перекрытия в здании не выдержали нагрузки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас на крыше старинного здания монтируют временное покрытие с пленкой, чтобы защитить замок от мокрого снега.

крыша

Музейным экспонатам, хранящимся в здании, ничего не угрожает. Тем не менее, есть риск новых обрушений крыши. Вход на территорию бывшего монастыря закрыт, художественные выставки отменены, дежурит полиция охраны.

Кто займется ремонтом крыши на здании, станет известно 9 января после завершения переговоров руководства художественной галереи (чьи фонды хранятся в замке), а также властей Львовской области и Бусского района.

В Львовской картинной галерее им. Возницкого считают, что предусловия для обвала крыши здания были заложены еще в советские времена из-за халатно выполненных ремонтных работ. Использовалась древесина, непригодная для перекрытия крыши, что подтверждают фотоснимки, сделанные в здании до обвала.

крыша

крыша

Напомним, ранее «ФАКТЫ» выясняли, почему участились разрушения национальных и местных памятников архитектуры. Инциденты с повреждением исторических зданий наблюдаются в Киеве, Одессе, Львове и других городах.

Фото lvivartgallery/Facebook, Ігор Зінкевич/Facebook

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