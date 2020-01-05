Стиль жизни

Когда лучше не выходить из дому: лунный календарь на 6–12 января

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели согласно лунному календарю, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом или затевать генеральную уборку в доме, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

Ранее она дала советы, какие продукты стоит исключить из рациона в январе 2020 года, чтобы сохранить и приумножить силы и здоровье.

6 января

Символ дня: колесо



Характеристика: встреча с прошлым не только принесет в нашу жизнь старых знакомых, потерянных в жизненной суете и обретенных вновь, но и незавершенные ситуации, которые необходимо будет «закрыть», проведя необходимую в таких случаях работу над ошибками.

Бизнес и финансы: любые начинания необходимо перенести на иное — более благоприятное — время.

Личная жизнь: появление человека из прошлого — шанс наладить былые отношения, второй раз войдя в одну и ту же реку. Брак, заключенный в этот день, окажется недолговечным.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может затянуться, поэтому к лечению нужно приступать сразу — без промедления.

Уход за внешностью: можно удалять родинки, пигментные пятна и делать омолаживающие процедуры.

Спорт: хороший результат дадут тренировки на свежем воздухе.

Дом: от любых домашних дел лучше отказаться — вместо чистоты и порядка они могут нанести дому ущерб: можно будет неожиданно что-то сломать и разбить.

7 января

Символ дня: труба

Характеристика: день подходит для начинаний, которые долгое время откладывались на потом, — сейчас обстоятельства будут им благоприятствовать. Главное, не тратить отпущенную свыше энергию на мелочи, а сосредоточиться на действительно важных делах.

Бизнес и финансы: хорошее время для сложных деловых переговоров. Можно отправляться в поездки и путешествия.

Личная жизнь: рекомендуется посетить родственников, сходить в гости к друзьям или пригласить их к себе.

Здоровье: заболевания этого дня пройдут быстро и практически без последствий.

Уход за внешностью: хорошее время для похода в парикмахерскую. От косметических процедур лучше отказаться, они могут принести больше вреда, чем пользы.

Спорт: в спортивном зале можно разработать индивидуальную программу, которой нужно будет следовать в ближайшие месяцы.

Дом: день благоприятен для любых домашних дел, но перенапрягаться на ниве домашнего хозяйства все же не стоит.

8 января

Символ дня: шакал

Характеристика: человек становится чрезмерно эмоциональным, уязвимым и обидчивым, поэтому не стоит принимать близко к сердцу то, что скажут другие (уже завтра услышанное не будет иметь никакого значения), а самим сдерживаться и не говорить никому резких и грубых слов.

Бизнес и финансы: важные дела и финансовые операции лучше отложить.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близким человеком — ссора может стать причиной серьезного конфликта, вплоть до расставания.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, поэтому при малейшем ухудшении самочувствия необходимо вспомнить о рекомендациях лечащего врача. Лекарственные препараты будут моментально впитываться в кровь, поэтому необходимо тщательно соблюдать дозировку, а еще лучше заменить их отварами трав.

Уход за внешностью: можно делать пилинг, аппаратную чистку лица, паровые ванночки и контрастные компрессы с использованием травяных настоев.

Спорт: справиться с физическими и моральными недугами поможет йога.

Дом: замечательный день для уборки.

9 января

Символ дня: голубь

Характеристика: день гармонии, когда моральная и физическая составляющие находятся в равновесии. Чтобы не расплескать это приятное ощущение, стоит отказаться от резких движений.

Бизнес и финансы: не стоит подписывать договора и заключать сделки, рассчитанные на длительную перспективу, нужно ограничиться краткосрочными операциями.

Личная жизнь: хорошее время для примирения с друзьями и близкими людьми, отношения с которыми в последнее время были напряженными.

Здоровье: из-за низкой свертываемости крови стоит отказаться от любых хирургических операций. Хороший результат дадут очистительные процедуры.

Уход за внешностью: можно делать новую стрижку — в результате волосы станут крепче и здоровее, наращивать волосы, красить и выщипывать брови.

Спорт: рекомендуется заняться йогой, сделать массаж и принять ванну с эфирными маслами.

Дом: можно убирать в доме — мыть полы, пылесосить, натирать мебель полиролью, в состав которой входит воск.

10 января

Символ дня: виноградная гроздь

Характеристика: день, когда, с одной стороны, категорически запрещается скучать, с другой, необходимо соблюдать осторожность — из-за повышенного эмоционального фона можно наломать много дров.

Бизнес и финансы: хороший день для торговли, когда удастся сбыть даже самый залежалый товар. День особенно благоприятен для представителей творческих профессий.

Личная жизнь: знакомство, состоявшееся в этот день, может оказаться судьбоносным.

Здоровье: вирусные заболевания, скорее всего, продлятся долго, поэтому, почувствовав первые симптомы недомогания, рекомендуется сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: необходимо дать коже отдохнуть, единственное косметическое средство, которым рекомендуется воспользоваться в это время — оливковое мало или масло виноградных косточек.

Спорт: физическую активность необходимо свести к минимуму, а занятия в зале лучше заменить прогулкой по близлежащему парку.

Дом: по дому можно делать только мелкие дела, крупные вряд ли удадутся.

11 января

Символ дня: обезьяна

Характеристика: велика вероятность подпасть под власть чужого мнения, которое окажется ошибочным. Чтобы этого не произошло, необходимо подвергать сомнению любые истины, которые будут навязывать вам другие люди.

Бизнес и финансы: важные дела в области бизнеса и финансов лучше отложить.

Личная жизнь: не рекомендуется назначать свидания и тем более вступать в брак.

Здоровье: могут обостриться заболевания, связанные с почками и поясницей. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, в любом случае необходимо обратиться к врачу и строго придерживаться его рекомендаций.

Уход за внешностью: хороший результат дадут омолаживающие и водные процедуры — контрастный душ, посещение бани и сауны.

Спорт: в зал можно отправиться с самого утра, а в течение дня делать перерывы для «производственной гимнастики».

Дом: хорошее время для незначительных домашних дел.

12 января

Символ дня: паук

Характеристика: энергетика дня тяжелая и негативная, когда опасности подстерегают человека везде, кроме собственного дома. Рекомендуется не покидать его без важной причины, благо день недели — воскресенье — этому благоприятствует.

Бизнес и финансы: идея, которая придет в голову в этот день, может оказаться наваждением, поэтому стоит зафиксировать ее, но не спешить с осуществлением — пусть «отлежится».

Личная жизнь: во избежание ссор лучше не назначать свиданий и не встречаться с друзьями, особенно если формат беседы подразумевает употребление алкоголя.

Здоровье: болезнь этого дня может затянуться надолго, поэтому лечить ее нужно сразу же после появления первых симптомов.

Уход за внешностью: эффективны любые омолаживающие процедуры.

Спорт: повышенная физическая активность может привести к травмам, поэтому лучше ограничиться йогой или пилатесом.

Дом: можно заниматься любыми домашними делами.

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