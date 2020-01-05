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В лобовом столкновении микроавтобусов на Волыни погибли люди (фото)
Лобовое столкновение двух микроавтобусов произошло на Волыни в воскресенье, 5 января, возле пгт Ратно. Автомобиль Volkswagen Т-4 столкнулся со встречным автомобилем Ford Transit. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии на трассе под Ровно — там в ДТП погибли два человека.
По предварительным данным, которые приводит ГУ Национальной полиции Волынской области, 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Т-4 не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем Ford Transit, которым управлял 71-летний местный житель.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Ford Transit и пассажир Volkswagen Т-4. Еще пять человек получили травмы, троих из них пришлось госпитализировать.
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком ДТП в ночь на 5 января на выезде из Киева. Водитель уцелел лишь чудом, когда автомобиль, налетевший на отбойник, разорвало на части.
А накануне суд в Киеве принял решение относительно предполагаемого виновника тройного ДТП с человеческими жертвами в Голосеевском районе столицы. «ФАКТЫ» публиковали фото с места происшествия.
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