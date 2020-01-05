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Происшествия

Стрельба в Одессе: в жилой высотке раздалась автоматная очередь

13:07 5 января 2020 450
Одесса, Левитана, 118
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в субботу, 4 января, в Киевском районе Одессы прозвучала автоматная очередь. Выстрелы доносились из квартиры в жилом высотном доме по улице Левитана, 118. Об этом в сети сообщили очевидцы ЧП.

Жильцы дома также подтверждают данный факт. «Стреляли из автомата… Очередь раздалась из квартиры на шестом этаже дома № 118, где живут семьи пограничников. Прибывшая на место полиция нашла отстрелянные гильзы и только предупредила стрелявших о недопустимости совершения противоправных действий, после чего уехала», — констатируют очевидцы.

Председатель ОСМД написала в полицию соответствующее заявление.

Правоохранители, правда, инцидент пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в новогоднюю ночь в центре Одессы устроили погоню со стрельбой.

Стреляли и в центре Киева. В результате пять человек оказались в больнице.

А в Мукачево одного из жителей «поздравили» с Новым годом выстрелом из гранатомета.

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