Изменили внешность: под Одессой нашли пару влюбленных киевлян, сбежавших с деньгами (фото)

Происшествия

В городе Черноморске (Одесская область) полиция разыскала пару 16-летних киевлян, которых разыскивали столичные правоохранителями с декабря минувшего года. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области пропала девочка-подросток 2003 года рождения. Она 6 декабря ушла из дому и не вернулась.

«О киевских подростках — Данииле Деньге и его сверстнице Анастасии Малаш, сбежавших из дому, прихватив крупную сумму денег, в полицию сообщили их родители. Несовершеннолетних сразу же объявили в розыск. Накануне новогодних праздников полицейские получили информацию о том, что подростки отправились в Одессу», — рассказали в полиции.

Ориентировка была распространена среди правоохранителей всех районов области. Разыскал беглецов участковый офицер Черноморского отдела полиции: дети жили неподалеку от Одессы, в городе Черноморске.

«Влюбленные, чтобы их не узнали, кардинально изменили внешность — одежду, прически, покрасили волосы. Подростки снимали жилье посуточно и планировали в дальнейшем жить вместе, а когда деньги, которые они забрали из дому, закончились, устроились на неофициальную работу в интернете», — рассказали в полиции.

Сейчас несовершеннолетних вернули в Киев и передали родителям.

В полиции утверждают, что никаких противоправных действий в отношении подростков не совершалось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумской области охотники нашли парнишку, пропавшего во время соревнований по спортивному ориентированию.

А вот история с исчезновением ребенка, который вместе с другими детьми возвращался из спортивного лагеря в Яремче, к сожалению, закончилась трагически. 11-летнего мальчика нашли мертвым.

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