23.55 / 23.98 26.08 / 26.68
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В страшной автокатастрофе на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок (фото)

14:39 5 января 2020 294
Автокатастрофа на трассе Киев – Чоп
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Автокатастрофа на Львовщине произошла поздно вечером в субботу, 4 января, на трассе Киев — Чоп. В селе Банюнин Каменка-Бугского района столкнулись два автомобиля — Lexus GS300, которым управлял 27-летний киевлянин, и Chevrolet Malibu, за рулем был 36-летний мужчина тоже из Киева.

От полученных травм на месте погибла 3-летняя пассажирка Chevrolet. Еще две пассажирки этой же машины — 31-летняя киевлянка и 60-летняя львовянка -получили травмы. Пострадала и пассажирка Lexus — 27-летняя киевлянка, сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в лобовом столкновении микроавтобусов на Волыни в воскресенье, 5 января, погибли два человека, пятеро пострадали.

Также стало известно, что накануне суд в Киеве принял решение взять под стражу предполагаемого виновника автокатастрофы с человеческими жертвами в Голосеевском районе столицы. Корреспондент «ФАКТОВ» сделал фото тройного ДТП на Васильковской.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

кутья

Вкусная кутья на Рождество: легкие рецепты

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

гривни

Стала известна судьба большой суммы денег, найденной в матрасе на свалке под Одессой (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер