В страшной автокатастрофе на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок (фото)

Происшествия

Автокатастрофа на Львовщине произошла поздно вечером в субботу, 4 января, на трассе Киев — Чоп. В селе Банюнин Каменка-Бугского района столкнулись два автомобиля — Lexus GS300, которым управлял 27-летний киевлянин, и Chevrolet Malibu, за рулем был 36-летний мужчина тоже из Киева.

От полученных травм на месте погибла 3-летняя пассажирка Chevrolet. Еще две пассажирки этой же машины — 31-летняя киевлянка и 60-летняя львовянка -получили травмы. Пострадала и пассажирка Lexus — 27-летняя киевлянка, сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в лобовом столкновении микроавтобусов на Волыни в воскресенье, 5 января, погибли два человека, пятеро пострадали.

Также стало известно, что накануне суд в Киеве принял решение взять под стражу предполагаемого виновника автокатастрофы с человеческими жертвами в Голосеевском районе столицы. Корреспондент «ФАКТОВ» сделал фото тройного ДТП на Васильковской.

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