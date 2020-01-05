Украли дроны: в центре Одессы за 30 секунд ограбили магазин электроники (фото, видео)

Происшествия

Поздно вечером в субботу, 4 января, неизвестный обокрал магазин электроники, расположенный в самом центре города, по улице Ришельевской, 17. Об этом сообщил представитель магазина Тарас Трояк, объявивший о розыске злоумышленника. Трояк уточнил, что двери помещения оказались незапертыми, а внутри магазина никого не было.

Видеозапись зафиксировала, как мужчина в серо-голубой куртке входит в магазин. Он быстро подходит к столу продавца, стремясь найти деньги. После этого направляется к полкам, хватает шесть коробок разного размера и убегает.

«Вор, проходя мимо, вломился чисто случайно, сработала сигналка, выехала охрана, но за 30 секунд он успел украсть то, что хотел. Разыскивается герой видео. Желаю этому „колядовальщику“, чтобы его нос всегда был целый и чтобы его долго искать не пришлось», — написал Трояк в Facebook, выложив видео, на котором запечатлен злоумышленник.

Трояк уточнил, что в магазине недосчитались четырех квадрокоптеров (три Ryze Tello Combo и один Ryze Tello), а также камеры Osmo Action и специальной ручки к ней (Floating Handle).

В полиции инцидент пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львове поймали серийного грабителя продуктовых магазинов. Угрожая продавцам оружием, он обчистил с десяток торговых точек, причем тоже попал на камеру видеонаблюдения.

Случаи, когда воров в магазине снимает камера наблюдения, нередки. Так, в Киеве наглый вор попал на видео, когда украл дорогой iPhone.

А видео, на котором запечатлен находчивый мужчина, прячущий бутылку себе в шорты, чтобы вынести ее из магазина, позабавило сеть.

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