Украина

Появились новые данные о путешествии Зеленского в Оман

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил его неофициальный визит в Оман. Напомним, 5 января главу украинского государства поймали в кадр в одном из самых роскошных в стране отелей — пятизвездочном Al Bustan Palace Ritz-Carlton.

В сообщении пресс-службы Офиса, Зеленский полетел на отдых вместе с семьей рейсовым самолетом, и за собственные средства.

Тем не менее уже в ближайшие дни у президента Украины запланированы встречи с руководством Омана, темой которых будет торгово-экономическое сотрудничество, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

Напомним, на Новый год президента видели на горнолыжном курорте «Буковель», где он засветился на селфи одного из туристов. А после первого тура президентских выборов Зеленский с семьей провел несколько дней на фешенебельном курорте в Турции.

Фото strana.ua

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