Зеленский проводит остаток отпуска в Омане, — СМИ

Политика

Президент Владимир Зеленский, ранее критиковавший длительные зарубежные отпуска чиновников, сам оказался любителем экзотических курортов. После нескольких дней пребывания в президентской резиденции «Гута» на Прикарпатье Зеленский был замечен на элитных курортах Омана вблизи города Маската.

Как сообщает «Страна», 5 января Зеленского засняли в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton, одном из самых роскошных в стране. Стоимость одной ночи в номере «люкс» доходит до 4000 евро.

Напомним, сразу после второго тура президентских выборов Зеленский улетел на отдых в Турцию. Политика видели в районе отеля Lujo Bodrum в курортном Бодруме.

Также Зеленского критиковали за то, что поездки во Францию и в Японию длились дольше, чем того требовал государственный визит. Все дополнительные дни пребывания украинской делегации за рубежом оплачивались за бюджетный счет.

Фото strana.ua

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