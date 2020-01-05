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Зеленский проводит остаток отпуска в Омане, — СМИ
Президент Владимир Зеленский, ранее критиковавший длительные зарубежные отпуска чиновников, сам оказался любителем экзотических курортов. После нескольких дней пребывания в президентской резиденции «Гута» на Прикарпатье Зеленский был замечен на элитных курортах Омана вблизи города Маската.
Как сообщает «Страна», 5 января Зеленского засняли в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton, одном из самых роскошных в стране. Стоимость одной ночи в номере «люкс» доходит до 4000 евро.
Напомним, сразу после второго тура президентских выборов Зеленский улетел на отдых в Турцию. Политика видели в районе отеля Lujo Bodrum в курортном Бодруме.
Также Зеленского критиковали за то, что поездки во Францию и в Японию длились дольше, чем того требовал государственный визит. Все дополнительные дни пребывания украинской делегации за рубежом оплачивались за бюджетный счет.
Фото strana.ua
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