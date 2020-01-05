Золотое кольцо и ореховая скорлупа: лучшие гадания на Рождество

Стиль жизни

Ночь накануне Рождества — особое время. Говорят, именно тогда сбываются самые сокровенные желания. А еще, под Рождество издавна было принято гадать. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астролог Людмила Булгакова рассказала, как правильно загадывать желания, какие магические ритуалы надо при этом проводить и как гадать на суженого.

— Рождество издавна считалось самым светлым праздником в году, — рассказывает Людмила. — Многие именно с ним связывали новый период своей жизни, строили планы на будущее. У наших предков наступление нового года не вызывало таких радостных эмоций, как Рождество. Это всегда был семейный праздник, который собирал за большим столом родственников. Считалось, что в это время нельзя громко разговаривать, ссориться, обижаться, а надо думать и вспоминать только о приятных моментах. Это — святое время, когда на свет рождается маленький Христос.

— Откуда появилась традиция гадать на Рождество?

— В народе считалось, что именно в это время магические силы спускаются с Небес на Землю для того, чтобы помочь людям найти ответы на важные вопросы. Снимаются все ограничения на доступ к запретной информации. Попросту все тайное становится явным. Отсюда и вера человека в то, что на Рождество можно узнать свое будущее.

— Кто обычно проводил обряд гадания?

— На самом деле, подобные магические вещи всегда больше интересовали девушек. Видимо, в силу их юного возраста и желания узнать свою судьбу и, конечно, имя суженого.

— Это и правда работает?

— Признаюсь, я и сама в молодости гадала на имя своего будущего супруга. И это оказалось правдой! Через год после того, как провела такой обряд, я встретила человека с уже известным мне именем, с которым связала свою судьбу. Было ли это совпадением? Мне хочется верить, что так распорядилась сама жизнь.

— Как гадать на суженого?

— Обычно для гадания собираются несколько девушек-подружек — в компании всегда проводить подобные обряды интереснее. Чтобы узнать имя своего суженого девушкам надо ровно в полночь на Рождество выйти на улицу и у первого встречного мужчины узнать его имя. То, которое он назовет, и окажется именем суженого.

— А если уже есть кандидат на это место?

— Есть и для этого гадание. Чтобы узнать, закончится ли свадьбой ваш роман, нужно в ночь перед Рождеством положить под подушку карточного бубнового короля, а затем мысленно подумать, что именно за этого человека вы хотите выйти замуж. На утро вспомните свой сон — если любимый все-таки вам приснился, то наверняка станет вашей судьбой. Если нет — значит, ваше время выйти замуж еще не пришло.

— Какие правила надо соблюдать во время гадания?

— Считается, что лучшее время для гадания — Сочельник, ночь перед Рождеством, с 6 на 7 января. Для того, чтобы задавать вопросы своей судьбе, надо хорошо подготовиться. Гадание должно проходить в тихой, спокойной обстановке. Никто не должен смеяться или хихикать. Девушкам рекомендуется распустить волосы, снять все заколки и резинки, сесть вместе за большим столом, полностью сосредоточившись на своих желаниях.

— Есть гадания, в которых участвовать могут сразу все девушки?

— Да, это коллективные гадания, в которых каждая получает что-то свое. Для него потребуется ровно столько чайных чашек, сколько девушек сидит за столом. В каждую надо положить какую-то вещицу: соль, лук, кольцо, монетку или сахар. Затем девушки с закрытыми глазами выбирают себе какую-то из чашек и смотрят, что в ней лежит. Каждый предмет имеет свою «расшифровку». Например, монетка говорит о больших деньгах, кольцо — о скорой свадьбе, лук — готовьтесь к слезам, а сахар — к веселой жизни. А вот соль несет с собой несчастья.

— Считается, что на Рождество надо гадать на свечах.

— Можно проводить и этот обряд. Для того, чтобы гадать на свечах, нужно взять глубокую миску, наполнить ее водой и пустить плавать по ней половинки скорлупок от грецких орехов, соответствующие числу гадающих. В каждую при этом поместить по небольшой зажженной свечке. Это гадание говорит о том, как скоро девушка выйдет замуж. Повезет той, у которой свеча быстро потухнет, а вот скорлупка, которая утонет вместе со свечкой говорит о том, что девушка и вовсе может не выйти замуж.

— У вас есть любимое гадание?

— Да, я совершаю его каждое Рождество. Это гадание по книге. Беру книгу, называю номер страницы и строчку. То, что там написано говорит о ближайших планах. Иногда получаются очень забавные фразы, которые не просто «применить» к жизни. Но тем и интересно это гадание. Можно еще гадать на воске от свечи.

— И какой здесь принцип?

— Для этого потребуются две свечи. Одну необходимо зажечь, а вторую разломать на кусочки, положить в ложку и нагревать до полного растворения над первой свечой. Затем растопленный воск очень быстро вылить в стакан с холодной водой. После этого и наступает таинство гадания — нужно рассмотреть фигуру, которая в результате получится. Она-то и будет говорить о том, что ждет вас в будущем.

— На каких предметах можно еще гадать?

— Хорошо подходит простое золотое колечко. Если девушка хочет узнать, выйдет ли она в ближайшее время замуж, надо взять кольцо и прокатить его по прихожей. Та, у которой оно прямиком покатится к двери, может очень скоро ожидать сватов.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Людмила Булгакова рассказала, в какие дни на ближайшей неделе, согласно лунному календарю, лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, затевать генеральную уборку или решать финансовые вопросы, а когда лучше вообще не выходить из дому.



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