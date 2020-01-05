- 18:26 Одесские моржи открыли купальный сезон: опубликованы яркие фото
- 17:57 Главе ГБР пришлось извиняться за хамство подчиненного
- 17:37 Кейт Миддлтон посетила церковь вместе с предполагаемой "любовницей" принца Уильяма
- 17:18 Избили до смерти: в Киеве ищут свидетелей убийства ветерана АТО
- 17:16 По стандартам НАТО: Силы спецопераций ВСУ получили авиаэскадрилью
- 16:46 В Харькове мужчина устроил жесткое ДТП и напал на копа
- 16:40 Морозно и без осадков: синоптик рассказала о погоде на Рождество
- 16:22 Внучка Софии Ротару восхитила новой стрижкой и веселой бабушкой
- 16:03 6 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Людмила Федорченко
- 16:01 Хакамады в Киеве не будет: организаторы форума изменили решение
- 15:45 Предательница Поклонская заговорила о возвращении в Украину
- 15:20 Появились новые данные о путешествии Зеленского в Оман
Избили до смерти: в Киеве ищут свидетелей убийства ветерана АТО
В Киеве до смерти избили 46-летнего ветерана АТО Владимира Алехно. Как сообщила в сети супруга бывшего военнослужащего, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 декабря в районе Центрального железнодорожного вокзала столицы (Соломенский район). Напомним, ранее в Киеве вынесли приговор убийце ветерана АТО Сергея Олейника, которого в 2017 году зарезали возле станции метро «Золотые ворота».
Владимир, который после возвращения с фронта работал дальнобойщиком, возвращался из рейса домой. После нападения неизвестных его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но пациент скончался еще до прибытия «скорой» в больницу. Мужчина был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, при себе имел армейский рюкзак.
Теперь супруга погибшего пытается найти свидетелей убийства и просит о помощи в паблике Киев Оперативный.
Напомним, в конце 2019 года в Бахмуте Донецкой области скончался жестоко избитый пьяными подростками известный волонтер — 37-летний Артем Мирошниченко. Донецкий апелляционный суд арестовал без права внесения залога несовершеннолетнего Николая Барабаша, подозреваемого в его жестоком избиении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?