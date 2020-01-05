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Происшествия

Избили до смерти: в Киеве ищут свидетелей убийства ветерана АТО

17:18 5 января 2020 723
Избили до смерти: в Киеве ищут свидетелей убийства ветерана АТО
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве до смерти избили 46-летнего ветерана АТО Владимира Алехно. Как сообщила в сети супруга бывшего военнослужащего, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 декабря в районе Центрального железнодорожного вокзала столицы (Соломенский район). Напомним, ранее в Киеве вынесли приговор убийце ветерана АТО Сергея Олейника, которого в 2017 году зарезали возле станции метро «Золотые ворота».

Владимир, который после возвращения с фронта работал дальнобойщиком, возвращался из рейса домой. После нападения неизвестных его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но пациент скончался еще до прибытия «скорой» в больницу. Мужчина был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, при себе имел армейский рюкзак.

Теперь супруга погибшего пытается найти свидетелей убийства и просит о помощи в паблике Киев Оперативный.

Напомним, в конце 2019 года в Бахмуте Донецкой области скончался жестоко избитый пьяными подростками известный волонтер — 37-летний Артем Мирошниченко. Донецкий апелляционный суд арестовал без права внесения залога несовершеннолетнего Николая Барабаша, подозреваемого в его жестоком избиении.

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