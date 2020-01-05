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Одесские моржи открыли купальный сезон: опубликованы яркие фото

18:26 5 января 2020 20
Одесские моржи
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе любители зимних купаний нарядились в новогодних персонажей и устроили первые в наступившем году заплывы в Черном море. Если год назад одесские моржи устраивали традиционные купания на пляже «Золотой берег», то в этом году заплывы прошли на «Ланжероне», а также районе 8-й и 10-й станций Большого Фонтана.

За обнажившимися до плавок и купальников смельчаками, стремительно входящими в холодное море, наблюдало немало горожан.

Благо совсем не зимняя погода радует и одесситов, и многочисленных отдыхающих. Облаченные в теплые одежды, они аплодировали моржам, всячески приободряя их.


Впрочем, истинным «долгожителям» зимних заплывов и без того было весело.

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