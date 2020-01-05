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Мир

Ликвидация Сулеймани: парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны

18:32 5 января 2020 31
В зале заседаний
Инф. «ФАКТОВ»

Парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с международной коалицией во главе с США против ИГИЛ, а также поддержал вывод иностранных войск с территории страны. Голосование состоялось 5 января, после того, как американские войска нанесли удар по аэропорту Багдада, ликвидировав высокопоставленного иранского командира службы безопасности и разведки Касема Сулеймани.

«Американским войскам пора уходить», — заявил с парламентской трибуны премьер-министр Ирака Абдул Махди.

Его обращение было поддержано большинством депутатов, тем не менее курдские депутаты от голосования воздержались.

Как сообщали «ФАКТЫ», командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани погиб во время авиаудара, который американские войска нанесли в ночь на 3 января по аэропорту Багдада. Таким образом американские военные отреагировали на нападение вооруженных группировок на посольство США в Ираке.

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