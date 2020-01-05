- 22:28 Иран принял важное решение по ядерному оружию
- 21:51 «Динамо» избавилось от опального футболиста
- 21:51 Сидел прямо на булке хлеба: в украинском супермаркете заметили необычного «гостя»
- 21:16 В сети обсуждают фото странного ледового городка в России
- 20:48 Убийство двух девушек на Подоле: появились сведения о подозреваемых
- 20:42 Рождество 2020: что это за праздник и как сделать так, чтобы год прошел в мире, любви и достатке
- 19:58 Подрыв грузовика ВСУ на мине: названо имя погибшего бойца
- 19:36 Стало известно о состоянии подростка, который чудом выжил после падения с недостроя в Желтых Водах
- 19:34 Когда лучше не выходить из дому: лунный календарь на 6–12 января
- 19:32 6 января римокатолики отмечают Богоявление: как его принято праздновать
- 19:19 Рождественский Сочельник 2020: красивые открытки и пожелания
- 19:18 Гадания на Рождество: проверенные способы узнать свою судьбу
Убийство двух девушек на Подоле: появились сведения о подозреваемых
В Киеве полиция разыскивает двух подозреваемых в убийстве девушек, тела которых были обнаружены накануне в одной из квартир на Подоле. Ищут 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые сняли квартиру 31 декабря 2019 года.
Как сообщили владельцы жилья в интервью ТСН, после Нового года арендаторы попросили о продлении действия договора, однако уже вскоре прислали сообщение о срочном выезде.
Когда в квартиру вернулись хозяева, она была убрана, однако дверцы на балконном шкафу оказались закручены. Когда их открыли, нашли тела девушек, которых разыскивали в столице в течение нескольких суток.
В полиции сообщили, что один из арендаторов — мужчина — имел судимость. Очевидно, после совершения преступления пара успела покинуть Киев.
По словам сестры одной из погибших девушек в интервью Сегодня, 19-летняя Ева Л. и 16-летняя Мария К. 2 января отправились в магазин в районе метро «Дорогожичи», после этого связь с ними пропала.
Уголовное производство ведется по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Киеве девушка, придя на свидание к молодому человеку, обнаружила в кладовке тело хозяйки квартиры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!