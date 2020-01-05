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Убийство двух девушек на Подоле: появились сведения о подозреваемых

20:48 5 января 2020 2260
Убийство двух девушек на Подоле: появились сведения о подозреваемых
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция разыскивает двух подозреваемых в убийстве девушек, тела которых были обнаружены накануне в одной из квартир на Подоле. Ищут 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые сняли квартиру 31 декабря 2019 года.

Как сообщили владельцы жилья в интервью ТСН, после Нового года арендаторы попросили о продлении действия договора, однако уже вскоре прислали сообщение о срочном выезде.

Когда в квартиру вернулись хозяева, она была убрана, однако дверцы на балконном шкафу оказались закручены. Когда их открыли, нашли тела девушек, которых разыскивали в столице в течение нескольких суток.

В полиции сообщили, что один из арендаторов — мужчина — имел судимость. Очевидно, после совершения преступления пара успела покинуть Киев.

По словам сестры одной из погибших девушек в интервью Сегодня, 19-летняя Ева Л. и 16-летняя Мария К. 2 января отправились в магазин в районе метро «Дорогожичи», после этого связь с ними пропала.

Уголовное производство ведется по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве девушка, придя на свидание к молодому человеку, обнаружила в кладовке тело хозяйки квартиры.

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