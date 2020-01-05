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Люди оказались в снежном плену на Буковине: в сети показали фото непогоды
В Черновицкой области сильный снег застал в дороге более 15 автомобилей. В сети пожаловались, что у спасателей не хватает мощной техники, чтобы их вызволить. Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о непогоде в западных регионах Украины.
Сайт БукИнфо опубликовал фото с одной из трасс региона.
В свою очередь облавтодор доложил, что на дорогах региона работает 36 единиц техники,
На наиболее проблемных участках присутствуют автопатрули и полицейские станции. Об этом в сети сообщила Патрульная полиция.
Напомним, во Львове из-за непогоды обрушилась стена старинного замка.
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