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Происшествия

Люди оказались в снежном плену на Буковине: в сети показали фото непогоды

23:10 5 января 2020 67
Люди оказались в снежном плену на Буковине: в сети показали фото непогоды
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновицкой области сильный снег застал в дороге более 15 автомобилей. В сети пожаловались, что у спасателей не хватает мощной техники, чтобы их вызволить. Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о непогоде в западных регионах Украины.

Сайт БукИнфо опубликовал фото с одной из трасс региона.

В свою очередь облавтодор доложил, что на дорогах региона работает 36 единиц техники, в т. ч. 22 единицы — в Черновцах.

На наиболее проблемных участках присутствуют автопатрули и полицейские станции. Об этом в сети сообщила Патрульная полиция.


Напомним, во Львове из-за непогоды обрушилась стена старинного замка.

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