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Спорт

Шевченко встретился с Джошуа на Барбадосе (фото)

8:05 6 января 2020 227
Андрей Шевченко Энтони Джошуа
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Андрей Шевченко, которому следующим летом предстоит со сборной Украины выступить на Евро-2020, во время отдыха на Барбадосе встретился со знаменитым британским боксером, чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

«Еще один удивительный день в Сэнди Лейн (курорт на Барбадосе. — Авт.) с семьей. Приятно видеть Энтони Джошуа», — написал Андрей Шевченко в Twitter.

Андрей Шевченко с Энтони Джошуа и сыновьями Джорданом и Кристианом

Отметим, что остров Барбадос — одно из самых любимых мест отдыха знаменитого футболиста. В этом экзотическом уголке мира Шевченко вместе с супругой Кристен и сыновьями — 15-летним Джорданом, 13-летним Кристианом, семилетним Александром и пятилетним Райдером-Габриэлем встретил Новый год и отдыхает на яхте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом году семья Андрея Шевченко провела новогодние праздники в Антигуа и Барбуде.

Фото Twitter, Instagram

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