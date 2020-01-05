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Шевченко встретился с Джошуа на Барбадосе (фото)
Андрей Шевченко, которому следующим летом предстоит со сборной Украины выступить на Евро-2020, во время отдыха на Барбадосе встретился со знаменитым британским боксером, чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
«Еще один удивительный день в Сэнди Лейн (курорт на Барбадосе. — Авт.) с семьей. Приятно видеть Энтони Джошуа», — написал Андрей Шевченко в Twitter.
Андрей Шевченко с Энтони Джошуа и сыновьями Джорданом и Кристианом
Отметим, что остров Барбадос — одно из самых любимых мест отдыха знаменитого футболиста. В этом экзотическом уголке мира Шевченко вместе с супругой Кристен и сыновьями — 15-летним Джорданом, 13-летним Кристианом, семилетним Александром и пятилетним Райдером-Габриэлем встретил Новый год и отдыхает на яхте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом году семья Андрея Шевченко провела новогодние праздники в Антигуа и Барбуде.
Фото Twitter, Instagram
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!