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Странный патриотизм: топ-пропагандистку Путина заметили на отдыхе в "загнившей" Европе
Российская пропагандистка Ольга Скабеева, которую в Украине окрестили «сливным бачком», спровоцировала настоящий скандал в сети публикацией фото с отдыха в «загнивающей» Европе.
В кадре она фигурирует с сыном от Евгения Попова.
В комментариях пользователи отметили, что Скабеева еще раз подтвердила — Россия — место для быдла, а «хозяева жизни» любят цивилизованную Европу.
«Какой ужас! Скабеева повезла своего сына морально разлагаться! Откуда такая ненависть к своей кровинушке… Чем только кормить-то будет ребенка эта мамаша, неужели чуждой нашему организму отравой?», — возмутился блогер с ником «Питерский пенсионер».
«Даже животные с очень маленьким мозгом стремятся к наиболее комфортным для себя условиям», — объяснила поездку Скабеевой Екатерина Иванова.
«Ольга неужто недуховная загнивающая Европа привлекла Вас на новогодние каникулы?)) Как же так то?!)… Или это вы по заданию партии в тылу врага?», — поиронизировала пользователь с ником Leska.
Напомним, попытка Скабеевой добиться телефонного интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским с треском провалилась.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!