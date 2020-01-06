23.57 / 24.37 26.10 / 26.50
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Странный патриотизм: топ-пропагандистку Путина заметили на отдыхе в "загнившей" Европе

8:33 6 января 2020 651
Странный патриотизм: топ-пропагандистку Путина заметили на отдыхе в «загнившей» Европе
Инф. «ФАКТОВ»

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, которую в Украине окрестили «сливным бачком», спровоцировала настоящий скандал в сети публикацией фото с отдыха в «загнивающей» Европе.

В кадре она фигурирует с сыном от Евгения Попова.

В комментариях пользователи отметили, что Скабеева еще раз подтвердила — Россия — место для быдла, а «хозяева жизни» любят цивилизованную Европу.

«Какой ужас! Скабеева повезла своего сына морально разлагаться! Откуда такая ненависть к своей кровинушке… Чем только кормить-то будет ребенка эта мамаша, неужели чуждой нашему организму отравой?», — возмутился блогер с ником «Питерский пенсионер».

«Даже животные с очень маленьким мозгом стремятся к наиболее комфортным для себя условиям», — объяснила поездку Скабеевой Екатерина Иванова.

«Ольга неужто недуховная загнивающая Европа привлекла Вас на новогодние каникулы?)) Как же так то?!)… Или это вы по заданию партии в тылу врага?», — поиронизировала пользователь с ником Leska.

Напомним, попытка Скабеевой добиться телефонного интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским с треском провалилась.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Сочельник

Рождественский Сочельник 2020: красивые открытки и пожелания

Рождество

Рождество: чего нельзя делать в праздник

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон посетила церковь вместе с предполагаемой "любовницей" принца Уильяма (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер