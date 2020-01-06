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Владелец испанского клуба боднул Зидана, сымитировав удар в Матерации на ЧМ-2006 (фото, видео)
Владелец одного из лидеров второго испанского дивизиона, футбольного клуба «Альмерия» Турки Аль-Шейх встретился с главным тренером «Реала» и экс-игроком сборной Франции Зинедином Зиданом. На видео, который функционер разместил в Twitter, он в шутку боднул Зидана головой в грудь. Француз в ответ лишь рассмеялся.
5 января 2020 г.
Напомним, что в финале чемпионата мира 2006 года защитник сборной Италии Марко Матерацци спровоцировал Зидана, который головой ударил соперника в грудь и был удален с поля. Игровое время решающего матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были итальянцы (5:3).
Тот самый инцидент с участием Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале ЧМ-2006
Позже Аль-Шейх обратился к Матерацци, написав в соцсети: «Это было сложно, верно? Арабская кровь».
Марко Матерацци с ответом медлить не стал: «Привет, босс. Как дела? Надеюсь, скоро увидимся».
Отметим, что на встрече также присутствовал бывший полузащитник «Реала», а ныне главный тренер «Альмерии» Гути, получивший вместе со своим боссом на память от Зидана именную футболку «Реала» с автографом.
Главный тренер «Альмерии» Гути и владелец клуба Турки Аль-Шейх с памятной футболкой Зидана
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что злоумышленники ограбили дом Зидана неподалеку от Альмерии.
Фото Twitter Turki Alalshikh, Getty Images
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