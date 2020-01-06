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Источник назвал имена подозреваемых в жестоком убийстве девушек на Подоле в Киеве (фото)
На железнодорожном вокзале в Одессе рано утром 6 января были задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух девушек на Подоле в Киеве. Как сообщил «ФАКТАМ» замначальника Одесского регионального главка Нацполиции Иван Ищенко, мужчину и женщину по ориентировке задержали сотрудники областного управления уголовного розыска. Подозреваемых передали следственно-оперативной группе киевской полиции. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, задержаны ранее неоднократно судимый 34-летний Сергей Ксендзик, уроженец села Любитов Ковельского района Волынской области и 19-летняя Елизавета Бершацкая, уроженка села Липняжка Добровеличковского района Кировоградской области.
Их подозревают в жестоком убийстве 18-летней Марии К. и 16-летней Евы Л.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после Нового года тела девушек нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве.
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