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Происшествия

Источник назвал имена подозреваемых в жестоком убийстве девушек на Подоле в Киеве (фото)

14:26 6 января 2020 718
Вокзал в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

На железнодорожном вокзале в Одессе рано утром 6 января были задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух девушек на Подоле в Киеве. Как сообщил «ФАКТАМ» замначальника Одесского регионального главка Нацполиции Иван Ищенко, мужчину и женщину по ориентировке задержали сотрудники областного управления уголовного розыска. Подозреваемых передали следственно-оперативной группе киевской полиции. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, задержаны ранее неоднократно судимый 34-летний Сергей Ксендзик, уроженец села Любитов Ковельского района Волынской области и 19-летняя Елизавета Бершацкая, уроженка села Липняжка Добровеличковского района Кировоградской области.

Их подозревают в жестоком убийстве 18-летней Марии К. и 16-летней Евы Л.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после Нового года тела девушек нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве.

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