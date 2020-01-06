- 15:27 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Интер»: расписание трансляций матча чемпионата Италии
- 15:21 Выпила духи: российская телеведущая призналась в постыдном поступке
- 15:20 Найдите 5 отличий: на фото «официальных» встреч Зеленского в Омане нашли странный момент
- 15:19 Защитник сборной Венгрии Кадар покидает «Динамо»
- 15:18 Бог войны: Трампа изобразили карикатурой после ликвидации Сулеймани
- 15:15 С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки
- 15:13 Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе: имя и фото героя
- 14:54 Убийство девушек в Киеве: в полиции рассказали подробности о задержанном
- 14:50 В Киеве почтили память Валерия Лобановского
- 14:40 В Украине введут единый экстренный номер 112: зачем он нужен и в каких случаях звонить
- 14:26 Источник назвал имена подозреваемых в жестоком убийстве девушек на Подоле в Киеве
- 14:24 Пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Черкасской области: фото и подробности аварии
В Киеве почтили память Валерия Лобановского (фото, видео)
В понедельник, 6 января, легендарному тренеру киевского «Динамо», сборных Советского Союза и Украины Валерию Лобановскому, ушедшему из жизни 13 мая 2002-го, исполнился бы 81 год. По традиции, в день рождения Мэтра на его могиле на центральной аллее Байкового кладбища и на стадионе «Динамо», который носит имя Лобановского, собрались его родные, соратники, ученики, юные футболисты, болельщики. Среди них — Владимир Мунтян, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов, Павел Яковенко, Юрий Дмитрулин, Сергей Ковалец и многие другие, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».
Читайте также — Александр Чубаров: «В свой день рождения Васильич всегда произносил тост за Рождество»
Вадим Евтушенко и Алексей Михайличенко
Дочь Лобановского Светлана с сыном и мужем
Сергей Ковалец
Владимир Мунтян и Андрей Биба
Михаил Михайлов
Напомним, что именно под руководством Валерия Лобановского «Динамо» достигло наибольших успехов в своей истории: в 1975 и 1986 годах команда завоевала Кубок кубков, а в 1975-м еще и Суперкубок Европы. На внутренней арене Лобановский у руля «бело-синих» выиграл восемь чемпионатов СССР, шесть Кубков и три Суперкубка страны, а также пять раз становился чемпионом независимой Украины и трижды завоевал Кубок Украины. Кроме того, легендарный наставник воспитал трех обладателей «Золотого мяча» — Олега Блохина (1975 год), Игоря Беланова (1986-й) и Андрея Шевченко (2004-й).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лобановский вошел в топ-25 величайших тренеров в истории футбола.
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...