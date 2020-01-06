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Спорт

В Киеве почтили память Валерия Лобановского (фото, видео)

14:50 6 января 2020 52
Памятник на могиле ВалерияЛобановского
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В понедельник, 6 января, легендарному тренеру киевского «Динамо», сборных Советского Союза и Украины Валерию Лобановскому, ушедшему из жизни 13 мая 2002-го, исполнился бы 81 год. По традиции, в день рождения Мэтра на его могиле на центральной аллее Байкового кладбища и на стадионе «Динамо», который носит имя Лобановского, собрались его родные, соратники, ученики, юные футболисты, болельщики. Среди них — Владимир Мунтян, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов, Павел Яковенко, Юрий Дмитрулин, Сергей Ковалец и многие другие, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

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Вадим Евтушенко и Алексей Михайличенко

Дочь Лобановского Светлана с сыном и мужем

Сергей Ковалец

Владимир Мунтян и Андрей Биба

Михаил Михайлов

Напомним, что именно под руководством Валерия Лобановского «Динамо» достигло наибольших успехов в своей истории: в 1975 и 1986 годах команда завоевала Кубок кубков, а в 1975-м еще и Суперкубок Европы. На внутренней арене Лобановский у руля «бело-синих» выиграл восемь чемпионатов СССР, шесть Кубков и три Суперкубка страны, а также пять раз становился чемпионом независимой Украины и трижды завоевал Кубок Украины. Кроме того, легендарный наставник воспитал трех обладателей «Золотого мяча» — Олега Блохина (1975 год), Игоря Беланова (1986-й) и Андрея Шевченко (2004-й).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лобановский вошел в топ-25 величайших тренеров в истории футбола.

Фото ФК «Динамо»

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