Украина

Уволить смогут даже за опоздание на 5 минут: как в Украине готовятся менять трудовое законодательство

В Украине готовятся кардинальные изменения трудового законодательства. В парламенте уже зарегистрированы законопроекты, в которых есть тревожные новшества относительно процесса увольнения. В частности, можно будет увольнять сотрудника с формулировкой «в связи с утратой доверия», то есть по желанию работодателя. Но это еще не все. В частности, предлагается формулировка «за отсутствие на работе в течение рабочего дня без уважительной причины». Эксперты считают, что такая норма позволит работодателям уволить сотрудника чуть ли не за пятиминутное опоздание.

«Увольнение грозит за невыполнение распоряжений, не входящих в трудовые обязанности»

Подробнее о новшествах трудового законодательства, которые планируется утвердить уже в ближайшее время, «ФАКТАМ» рассказал юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

— А что, сейчас в законодательстве нет нормы, позволяющей увольнять за отсутствие на работе?

— За прогулы можно увольнять и сейчас. Три часа отсутствия — достаточное основание для увольнения за прогул. Если человека попросили предоставить объяснительную записку о причине отсутствия, а он этого не сделал, его можно уволить в тот же день. Бывают и такие случаи.

— Тогда в чем новшество?

— В предлагаемой формулировке исключены слова о трех часах. Возможно, авторы законопроекта № 2584 хотели улучшить положение работников и имели в виду отсутствие в течение всего рабочего дня (именно таким образом сформулированы основания для увольнения, например, в Латвии — речь идет об отсутствии целый день). Не три часа, а, допустим, восемь часов. Но из-за некорректной юридической формулировки норма читается, как повод уволить кого угодно даже за пятиминутное отсутствие на работе. Я верю в положительные намерения авторов законопроекта, но в данном случае положение сформулировали некорректно, что может привести если не к злоупотреблениям, то к недоразумениям.

— То есть норму можно трактовать двояко?

— Да, и это может породить конфликты. Уточню, что и нынешний КЗоТ неидеален. Такого основания для увольнения, как отсутствие на работе три часа без причины, нет в странах ЕС. В Болгарии, например, сотрудник должен прогулять два дня подряд, чтобы у работодателя появился веский повод для его увольнения. А в Финляндии человек подлежит увольнению, если не выходит на работу семь дней и не извещает работодателя об уважительных причинах отсутствия. Понимаете, насколько там трудоправовые нормы лояльны по отношению к работнику?

А вот наша норма о трех часах унаследована еще от советских времен, и она, в принципе, работодателям очень выгодна. Особенно в моменты, когда не до конца был согласован вопрос о месте выполнения работы. Например, журналист думал, что может писать статьи дома, но это не было оговорено в трудовом договоре, и работодатель имеет право составить акт о его отсутствии на работе.

— Правда ли, что новыми законопроектами предусмотрена возможность увольнять за невыполнение распоряжений работодателя, даже если это не входит в трудовые обязанности сотрудника. Действительно есть такая норма?

— Есть, вы совершенно правы. В частности, в законопроекте № 2584, вносящем правки в действующий КЗоТ, эта норма сформулирована таким образом, что отдельно упоминаются нарушение трудового договора и невыполнение распоряжений работодателя. Из формулировки следует, что это два самостоятельных условия для увольнения. При этом не обязательно, чтобы такое распоряжение было связано с трудовыми обязанностями. Это, конечно, противоречит основополагающим принципам трудового права. Ясно, что все обязанности, которые выполняет сотрудник, должны проистекать из его трудовой функции, хотя прямо это в проекте не прописано.

— Значит, и эта норма трактуется двояко, что позволит работодателю принимать решение на свое усмотрение, правильно?

— Да, нарушается принцип правовой определенности.

— Выходит, что работодатель сможет дать распоряжение, которое не входит в обязанности сотрудника, и за его невыполнение уволить?

— Да. Конечно, по мнению авторов инициативы, сотрудник может в суде доказывать, что выполнение распоряжения не было связано с его трудовыми обязанностями.

Сегодня, я уточню, обязанности работника изложены в трудовом договоре и часто конкретизируются в правилах внутреннего трудового распорядка. Эти правила утверждаются трудовым коллективом. «Впихнуть» туда можно даже такие вещи, как, например, запрет на просмотр сайтов, не относящихся к работе, во время трудовой деятельности. Если такая норма была закреплена и на это есть согласие трудового коллектива, то за несоблюдение этого условия, то есть за просмотр посторонних сайтов, можно увольнять.

Распоряжение работодателя, по логике, должно базироваться сугубо на положениях трудового договора. Например, берут человека на должность повара, соответственно, распоряжение может касаться выполнения каких-то функций, связанных с этой должностью. К примеру, в такой-то день повар должен приготовить определенное блюдо. А не, допустим, написать компьютерную программу. Поэтому, да, если такая норма будет принята, возникнут трудовые споры.

«Распространение информации в интернете приравняют к разглашению коммерческой тайны»

— Кстати, еще собираются увольнять за разглашение коммерческой тайны, — продолжает юрист.

— Что скрывается под формулировкой «коммерческая тайна» и что можно подразумевать под ее разглашением?

— На сегодняшний день существует перечень сведений, которые не представляют коммерческой тайны. Определены эти сведения декретом Кабинета министров от 1993 года. Там написано, что коммерческой тайной точно не может быть размер заработной платы, информация о несоблюдении безопасных условий труда и так далее. Но все то, что четко не указано в этом декрете, работодатели пытаются защитить коммерческой тайной.

Сейчас за разглашение коммерческой тайны можно вынести выговор, но сразу уволить нельзя. Разглашение конфиденциальной информации расценивается как невыполнение трудовых обязанностей. Поэтому на практике объявляется выговор, потом еще раз выговор и только на третий раз происходит увольнение. То есть, чтобы быть уволенным, нужно как минимум несколько раз разгласить коммерческую тайну каким-либо образом, например, написать в Facebook. Сегодня за это тоже «прессуют», но процедура гораздо более демократическая.

А по новому законодательству предлагается сразу увольнять человека за пост в Facebook, в котором размещен определенный документ или снято видео производственных помещений. И сейчас на предприятиях, и не только промышленных, когда происходят нарушения в части охраны труда, сотрудники это снимают на видео и выкладывают в интернет. А потом к работникам предъявляют претензии материального плана и пытаются привлечь их к ответственности за разглашение коммерческой тайны. По мнению администрации, все то, что происходит на территории предприятия, — это якобы технология производства, которая охватывается понятием «коммерческая тайна». И в случае ужесточения нормы о нарушении сотрудниками коммерческой тайны возможны злоупотребления.

Еще одним важным предлагаемым новшеством в действующее законодательство о труде является изменение взаимоотношений с профсоюзами в процессе увольнения, — отметил Виталий Дудин.

О том, смогут ли профсоюзы защищать интересы работников, «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Стоит напомнить, что многие изменения в условиях труда наших граждан уже утверждены и вскоре вступят в силу. В частности, с нынешнего года украинцев ждет увеличение обязательного трудового стажа для выхода на пенсию.

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