Умер вратарь сборной Германии, пропустивший самый спорный гол в истории футбола (фото, видео)

Спорт

В Германии в возрасте 84 лет после продолжительной болезни скончался вице-чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Германии, знаменитый вратарь Ханс Тильковски.

Именно он в финале ЧМ-1966 на «Уэмбли» Англия — Германия пропустил, пожалуй, самый спорный гол в истории футбола. При счете 2:2 в дополнительное время решающего матча мяч после удара англичанина Джеффа Херста попал в перекладину и отскочил в поле. Арбитр после консультации со своим советским ассистентом Тофиком Бахрамовым посчитал, что мяч пересек линию ворот, и зафиксировал гол. Англия в итоге выиграла тот матч — 4:2, завоевав единственный в своей истории чемпионский титул. Хотя в Германии до сих пор уверены, что гола не было…

«Было очень печально получить сегодня известие о смерти вратаря сборной Германии на ЧМ-66 Ханса Тильковски. Потрясающий футболист и хороший человек. Мне было приятно общаться с ним все эти годы», — отреагировал на смерть Тильковски его «обидчик» Джефф Херст, сопроводив пост совместным фото.

Джефф Херст и Ханс Тильковски

Отметим, что Тильковски выступал за «Вестфалию», франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундскую «Боруссию», вместе с которой в 1966 году выиграл Кубок обладателей кубков. В составе сборной ФРГ голкипер провел 36 матчей и стал серебряным призером чемпионата мира 1966 года.

После карьеры игрока Тильковски занялся тренерской деятельностью и работал с немецкими клубами «Вердер», «Мюнхен 1860», «Нюрнберг», «Саарбрюкен», а также с греческим АЕКом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный чемпион мира 1966 года Гордон Бэнкс.

Фото bild. de, Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter