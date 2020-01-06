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Избегайте конфликтов и не бойтесь перемен: гороскоп на неделю

17:51 6 января 2020 151
Гороскоп

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Не исключено, что на этой неделе вам придется плыть против течения, противостоять обстоятельствам. Если сумеете избавиться от иллюзий, стереотипов, из-за которых приходится тормозить, то преодолеете все преграды.

ТЕЛЕЦ. Довольно насыщенные события не позволят вам скучать. Много общения, знакомства с интересными людьми гарантированы. Нужно только не зацикливаться на собственных убеждениях и учитывать мнение окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ. То, что долгие годы считалось непререкаемой истиной, вполне может быть изменено в какой-то момент. Не стоит жалеть о прошлом, это то, чего уже никогда не вернуть. Более того, в этом нет никакой необходимости. Не бойтесь перемен.

РАК. Дефицит энергии может явственно ощущаться вами, но не стоит воспринимать это как удар судьбы. Стабилизируется погода — и ваше настроение выйдет на определенный уровень, который порадует не только вас, но и близких.

ЛЕВ. Можно смело сказать, что для вас наступает пора творческой активности и самореализации. Постарайтесь запросто распрощаться с тем, что мешает вашему развитию и движению вперед. Не особо стоит прислушиваться к советам окружающих.

ДЕВА. Участие в новых проектах позволит неплохо заработать, так что рассматривайте любое предложение, которое поступит вам в ближайшее время. От вас потребуются смелость, готовность к компромиссу и в то же время риску.

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ВЕСЫ. Отличные результаты обещаны тем, кто проявит предприимчивость, деловую хватку, активность. Много работы не должно вас пугать, ведь это обеспечит материальное благополучие в самом ближайшем будущем. Главное — не впадайте в уныние.

СКОРПИОН. Позиция, направленная на собственную персону и утверждающая, что есть только одно мнение — ваше, не всегда оправданна. Возможно, стоит пересмотреть свое отношение к окружающим. Старайтесь избегать конфликтов любой ценой.

СТРЕЛЕЦ. Весьма вероятно, что с представителями старшего возраста у вас возникнут недоразумения. Будьте сговорчивее, учитывайте не только свою точку зрения — это ваш шанс на налаживание нужных контактов. Постарайтесь восстановить душевное равновесие.

КОЗЕРОГ. Слишком остро реагируя на замечания в свой адрес, рискуете испортить отношения с теми, с кем придется еще не раз контактировать по долгу службы. Не забывайте, что готовность к компромиссу — важная составляющая партнерских отношений.

ВОДОЛЕЙ. Былые обиды, нерешенные проблемы могут всплыть в самый неподходящий момент, но это вовсе не означает, что все плохо. Просто спокойнее реагируйте на происходящее и помните, что выход из ситуации есть всегда.

РЫБЫ. Импульсивность, свойственная вам, и проявляющаяся, как правило, не в самый подходящий момент, способна сыграть с вами злую шутку, поэтому держите свой характер в узде. В финансовых вопросах полагайтесь исключительно на себя.

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня этой недели согласно лунному календарю, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

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