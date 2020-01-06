Избегайте конфликтов и не бойтесь перемен: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Не исключено, что на этой неделе вам придется плыть против течения, противостоять обстоятельствам. Если сумеете избавиться от иллюзий, стереотипов, из-за которых приходится тормозить, то преодолеете все преграды.

ТЕЛЕЦ. Довольно насыщенные события не позволят вам скучать. Много общения, знакомства с интересными людьми гарантированы. Нужно только не зацикливаться на собственных убеждениях и учитывать мнение окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ. То, что долгие годы считалось непререкаемой истиной, вполне может быть изменено в какой-то момент. Не стоит жалеть о прошлом, это то, чего уже никогда не вернуть. Более того, в этом нет никакой необходимости. Не бойтесь перемен.

РАК. Дефицит энергии может явственно ощущаться вами, но не стоит воспринимать это как удар судьбы. Стабилизируется погода — и ваше настроение выйдет на определенный уровень, который порадует не только вас, но и близких.

ЛЕВ. Можно смело сказать, что для вас наступает пора творческой активности и самореализации. Постарайтесь запросто распрощаться с тем, что мешает вашему развитию и движению вперед. Не особо стоит прислушиваться к советам окружающих.

ДЕВА. Участие в новых проектах позволит неплохо заработать, так что рассматривайте любое предложение, которое поступит вам в ближайшее время. От вас потребуются смелость, готовность к компромиссу и в то же время риску.

ВЕСЫ. Отличные результаты обещаны тем, кто проявит предприимчивость, деловую хватку, активность. Много работы не должно вас пугать, ведь это обеспечит материальное благополучие в самом ближайшем будущем. Главное — не впадайте в уныние.

СКОРПИОН. Позиция, направленная на собственную персону и утверждающая, что есть только одно мнение — ваше, не всегда оправданна. Возможно, стоит пересмотреть свое отношение к окружающим. Старайтесь избегать конфликтов любой ценой.

СТРЕЛЕЦ. Весьма вероятно, что с представителями старшего возраста у вас возникнут недоразумения. Будьте сговорчивее, учитывайте не только свою точку зрения — это ваш шанс на налаживание нужных контактов. Постарайтесь восстановить душевное равновесие.

КОЗЕРОГ. Слишком остро реагируя на замечания в свой адрес, рискуете испортить отношения с теми, с кем придется еще не раз контактировать по долгу службы. Не забывайте, что готовность к компромиссу — важная составляющая партнерских отношений.

ВОДОЛЕЙ. Былые обиды, нерешенные проблемы могут всплыть в самый неподходящий момент, но это вовсе не означает, что все плохо. Просто спокойнее реагируйте на происходящее и помните, что выход из ситуации есть всегда.

РЫБЫ. Импульсивность, свойственная вам, и проявляющаяся, как правило, не в самый подходящий момент, способна сыграть с вами злую шутку, поэтому держите свой характер в узде. В финансовых вопросах полагайтесь исключительно на себя.

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня этой недели согласно лунному календарю, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

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