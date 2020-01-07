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Двукратная чемпионка мира забивает красавцы-голы на шестом месяце беременности (видео)
Олимпийская чемпионка Лондона-2012 и двукратная чемпионка мира (2015, 2019) американская футболистка Алекс Морган находится на шестом месяце беременности. Впрочем, даже интересное положение не мешает спортсменке, имеющей за десятилетнюю карьеру в сборной 107 забитых мячей (в 169 матчах), усиленно заниматься в зале вместе с мячом и забивать голы, укладывая мячи по «девяткам».
«Хочу вернуться на поле как можно скорее. Надеюсь родить здорового ребенка и после этого с нетерпением буду ждать возможности сыграть в Токио», — сказала Морган журналистам.
Отметим, что Алекс замужем за 31-летним футболистом «Лос-Анджелес Гэлэкси» Сервандо Карраско — пара узаконила свои отношения в последний день 2014 года. Пополнение в семье ожидается в апреле 2020-го.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийская чемпионка фигуристка Меган Дюамель оригинально сообщила о своей беременности.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?