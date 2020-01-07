В общежитии Одессы прогремел взрыв: первые подробности (фото)

Происшествия

В ночь на 7 января в Малиновском районе Одессы прогремел взрыв. Жильцы улицы Радостной и прилегающих к ней домов на соседних улицах поначалу подумали, что кто-то решил мощно салютовать в честь Рождества, но все оказалось много печальней. Выяснилось, что в общежитии злоумышленник взорвал гранату, есть серьезно раненые. Ранее в Одессе пьяный мужчина бросил из окна гранату РГД-5 прямо во двор многоэтажного дома.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки в помещении кухни общего пользования. Позднее к ним напросился еще один сосед, с которым у компании ранее иногда возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт, после чего «нежеланный гость» покинул компанию.

Спустя несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой РГД-5. Бросив ее в помещение кухни, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал.

В результате взрыва три человека получили многочисленные осколочные ранения, они госпитализированы. В результате взрыва пострадали также помещения и оборудование общежития: вылетели двери и оконные стекла, разбито имущество кухни.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками. Принимаются меры для поиска и задержания подозреваемого. Также решается вопрос о квалификации чрезвычайного происшествия.

Ранее в Ирпене погиб от взрыва мужчина, который пытался разобрать взрывоопасный предмет.

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