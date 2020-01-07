23.37 / 23.97 25.97 / 26.75
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В общежитии Одессы прогремел взрыв: первые подробности (фото)

11:12 7 января 2020 38
в общежитии взорвали гранату
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на 7 января в Малиновском районе Одессы прогремел взрыв. Жильцы улицы Радостной и прилегающих к ней домов на соседних улицах поначалу подумали, что кто-то решил мощно салютовать в честь Рождества, но все оказалось много печальней. Выяснилось, что в общежитии злоумышленник взорвал гранату, есть серьезно раненые. Ранее в Одессе пьяный мужчина бросил из окна гранату РГД-5 прямо во двор многоэтажного дома.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки в помещении кухни общего пользования. Позднее к ним напросился еще один сосед, с которым у компании ранее иногда возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт, после чего «нежеланный гость» покинул компанию.

Спустя несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой РГД-5. Бросив ее в помещение кухни, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал.

В результате взрыва три человека получили многочисленные осколочные ранения, они госпитализированы. В результате взрыва пострадали также помещения и оборудование общежития: вылетели двери и оконные стекла, разбито имущество кухни.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками. Принимаются меры для поиска и задержания подозреваемого. Также решается вопрос о квалификации чрезвычайного происшествия.

Ранее в Ирпене погиб от взрыва мужчина, который пытался разобрать взрывоопасный предмет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рождество Христово

С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

Рождество Христово

Рождество 2020: красивые поздравления и открытки

Гороскоп

Веселого Рождества: поздравления, оригинальные смс и открытки

раздача денег

«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер