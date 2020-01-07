Вандалы изуродовали статую еще одного знаменитого футболиста (фото)

Спорт

Статуя 31-летнего форварда сборной Чили и «Интера» Алексиса Санчеса, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за хулиганов. Как сообщает Twitter издания The Sun, у монумента, установленного в родном городе футболиста Токопилье, изуродовали лицо. Также в результате нападения пострадала правая нога статуи, а нанесенный на грудь 7-й номер, под которым Алексис выступает на протяжении большей части карьеры, был стерт.

Напомним, что статую Санчеса установили в Чили в 2017 году. Акт вандализма поверг в шок местных жителей, поскольку Санчес считается героем в своей стране, сыграв 131 матч за сборную Чили и став с 43 мячами ее лучшим бомбардиром. При этом форвард помог своей национальной команде дважды выиграть Кубок Америки, а также добыть «серебро» Кубка конфедераций.

Так уж совпало, что накануне третий раз пострадала статуя другого футболиста — нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Как известно, сначала вандалы надели на монумент сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора, а затем отпилили у статуи нос и мизинец. В ходе последнего нападения монументу подпилили ноги, и он рухнул на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут черный свитер с надписью «Швеция». Неизвестные также оставили возле статуи надпись «убрать». Видимо, памятнику «предателю» (воспитанник «Мальме» купил 25 процентов акций злейшего врага родного клуба — «Хаммарбю») стоять у стадиона «Мальме» все же не суждено…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алексиса Санчеса обменяли на экс-футболиста «Шахтера».

Фото Twitter The Sun, expressen. se



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter