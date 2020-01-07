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Происшествия

Пригласил в гости: в селе под Одессой мужчину подозревают в изнасиловании школьницы

11:37 7 января 2020 364
изнасилованная школьница
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Об изнасиловании несовершеннолетней в полицию Окнянского района Одесской области сообщила старшая сестра 14-летней девочки, которой та доверилась. По словам школьницы, когда она была в гостях у 24-летнего односельчанина, мужчина угостил ее пивом, а потом, пригрозив физической расправой, изнасиловал. Напомним, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.

«Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Потерпевшую осмотрели врачи, полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование», — сообщили в полиции.

Молодому человеку, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, следователи объявили о подозрении. До избрания меры пресечения его задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За изнасилование несовершеннолетней законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее в Черниговской области полиция задержала мужчину, который неоднократно насиловал свою малолетнюю дочь.

А в Запорожской области задержали педофила, изнасиловавшего 13-летнюю сестру своей жены.

В Киеве прокуратура обвинила 19-летнего парня в изнасиловании несовершеннолетней девушки и вымогательстве.

Фото сайта odessa. online

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