Кинопремьеры недели: «Дулиттл» с Робертом Дауни-младшим и «Под водой» с Кристен Стюарт

Шоу-бизнес

В украинский прокат вышли три новых фильма. Премьерой недели, безусловно, является приключенческий семейный фильм «Дулиттл» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Поклонники Кристен Стюарт и Венсана Касселя смогут увидеть своих кумиров вместе в картине «Под водой». Любителям комедий прокатчики приготовили голливудскую ленту «Гламурный бизнес».

«Дулиттл»

(США, Universal Pictures, приключения, фэнтези, бюджет — 175 миллионов долларов) 0+

Доктор Дулиттл — один из самых популярных персонажей детской литературы в США и Великобритании. Эксцентричный Джон Дулиттл лечит и людей, и животных. Доктор понимает язык братьев наших меньших и общается с ними. А животные, естественно, разговаривают с Дулиттлом.

Придумал необычного доктора британский писатель Хью Лофтинг. Замысел будущей книги родился у него во время Первой мировой войны, когда он сидел в окопах во Франции. Первая книжка под названием «История доктора Дулиттла» вышла в 1920 году. Всего же Лофтинг издал 15 книжек. Последняя появилась в 1952 году. Произведения писателя пользовались большой популярностью в разных странах. В СССР они не издавались, зато вдохновили Корнея Чуковского написать свои сказки о докторе Айболите.

По мотивам рассказов Лофтинга снято уже немало фильмов. Первый, музыкальный фильм «Доктор Дулиттл», вышел в прокат в 1967 году. Главную роль исполнил известный британский актер Рекс Харрисон («Клеопатра», «Моя прекрасная леди»). Несмотря на высокие оценки критиков, в прокате картина провалилась. При огромных по меркам того времени затратах (17 миллионов долларов) сборы составили всего 9 миллионов долларов.

В 1998 году за экранизацию взялся Голливуд. «Доктор Дулиттл» с Эдди Мерфи в главной роли оказался весьма успешным в коммерческом плане. Кассовые сборы составили 294,4 миллиона долларов при бюджете 70,5 миллиона долларов. В 2001 году вышла вторая часть. Бюджет остался таким же, а вот денег «Доктор Дулиттл 2» принес значительно меньше — 176,1 миллиона долларов. Это заставило Мерфи отказаться от дальнейшего участия в проекте.

«Доктор Дулиттл 3» появился в 2006 году. Авторы фильма придумали оригинальный ход: Дулиттл стал… девушкой! Это была дочь настоящего Джона Дулиттла из двух первых частей с Эдди Мерфи в исполнении актрисы Кайлы Прэтт. Однако в кинотеатры картина не попала. Ее сразу выпустили на DVD. Такая же судьба ждала еще два фильма с участием Кайлы.

И вот теперь студия Universal Pictures рискнула вложить 175 миллионов долларов в новую масштабную экранизацию! Главную роль в «Дулиттле» доверили сыграть Роберту Дауни-младшему, который для десятков миллионов зрителей во всем мире ассоциируется прежде всего с Железным человеком.

Роль Тони Старка актер сыграл во всех трех частях «Железного человека» и во всех частях «Мстителей». Роберт несколько лет подряд входил в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. На сегодняшний день фильмы с участием Дауни-младшего собрали в мировом прокате 14,4 миллиарда долларов!

О масштабности проекта свидетельствует еще один факт — озвучивать животных в фильме пригласили шесть лауреатов премии «Оскар». Это Рами Малек («Богемская рапсодия»), Эмма Томпсон («Разум и чувства»), Джим Бродбент («Айрис»), Октавия Спенсер («Прислуга»), Марион Котияр («Жизнь в розовом цвете») и певица Адель, получившая «Оскар» за песню Skyfall к фильму «007: Координаты «Скайфолл».

Снял картину американский режиссер Стивен Гейган («Сириана», «Золото»). Западные СМИ пророчат «Дулиттлу» громкий успех. Ожидается, что уже в первый день проката картина соберет не меньше 30 миллионов долларов.

«Гламурный бизнес»

(США, Paramount Pictures, комедия) 16+

Две лучшие подруги основали косметическую компанию. Совместный бизнес тут же вскрыл проблемы их отношений и серьезные различия в характерах. Одна старается быть предельно осторожной как в личной жизни, так и в бизнесе. Другая хочет быстро разбогатеть и любит рисковать. Когда компания оказывается в трудном положении, подруги вынуждены обратиться за помощью к опытной бизнес-леди. Дамочка быстро оценивает ситуацию и пытается использовать разногласия между владелицами фирмы в личных корыстных интересах.

Фильм снял голливудский режиссер Мигель Артета, известный по комедиям «Чак и Бак» и «Хорошая девочка». Главные роли исполнили Роуз Бирн («Шпионка»), Тиффани Хэддиш («Королевы криминала»), Сальма Хайек («Операция «Колибри»).

«Под водой»

(США, 20th Century Fox, фантастика, ужасы, бюджет — 80 миллионов долларов) 16+

Группа ученых находилась на глубоководной исследовательской станции, когда произошло мощное землетрясение. Сооружение выдержало удар, однако повреждения оказались значительными и весьма опасными. Но люди даже не подозревали, что это не главная их проблема. Оказалось, что мощный толчок принес с собой неведомых ранее хищных тварей, для которых подводный мир является естественной средой обитания…

Снял картину американский режиссер Уильям Юбэнк, который в 2014 году громко заявил о себе фильмом ужасов «Сигнал». Главные роли он доверил известному французскому актеру Венсану Касселю («Император Парижа») и звезде вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт.

Напомним, что в декабре Ассоциация голливудских критиков неожиданно назвала 29-летнюю мисс Стюарт «Актрисой десятилетия», чем вызвала по меньшей мере недоумение. Кристен ради роли в фильме «Под водой» сделала очень короткую стрижку. Картину снимали в 2017 году, и поклонники актрисы тогда недоумевали, почему она внезапно изменила имидж.

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

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