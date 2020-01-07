Происшествия

Херсонский убийца снял браслет и сбежал из-под домашнего ареста, но его поймали

В Никополе Днепропетровской области полиция задержала сбежавшего 6 января 26-летнего жителя Херсона. Мужчина, подозреваемый в убийстве своего 22-летнего знакомого сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

По информации отдела коммуникации полиции Херсонской области, беглеца объявили в розыск, были созданы поисковые группы, предупреждены все наряды и патрули, а также ориентированы подразделения соседних областей и Государственная пограничная служба. Утром 7 января сбежавшегоа задержали оперативники уголовного розыска на автовокзале в Никополе Днепропетровской области.

Мера пресечения, которую суд избрал для человека, подозреваемого в убийстве: домашний арест, на Херсонщине удивила многих. Судья принял это решение, несмотря на ходатайство прокурора о заключении под стражу на 60 суток. Под прокуратурой Херсонской области состоялись акции протеста. В соцсетях херсонцы негодовали:

«Еще бы под честное слово отпустили».

«Небывалая гуманность херсонских судей наводит на размышления».

«А что тут удивительного, если сбежал? Удивительно решение суда».

22-летний Александр Кондалов исчез в середине декабря и две недели его искали друзья и родственники, надеясь увидеть живым. Узнав об этом, с заработков из-за границы приехала мать Александра. От матери нынешнего подозреваемого Юрия (имя изменено) узнала, что того отправили в психдиспансер на обследование, так как он был в неадекватном состоянии после встречи с исчезнувшим другом. По информации полиции, позже Юрий признался в убийстве товарища, с которым накануне выпивали и употребляли наркотики. Возникла ссора и Юрий схватился за нож, которым нанес смертельные удары Александру. Потом вывез его тело за город и закопал в поле. Во время следственного эксперимента он рассказал и показал как все происходило.

В среду, 8 января, суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения подозреваемому на содержание под стражей.

Напомним, полицейским Николаевской области передали подозреваемого в убийстве, который на коленях умолял пограничников РФ предоставить ему убежище.

Ранее полиция объявила в международный розыск 23-летнего Арсена Будия, который сбежал из больницы в инвалидной коляске.

Фото из открытых источников



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