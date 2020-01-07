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Происшествия

Ночной взрыв в Кременчуге разнес три гаража: фото с места события

14:58 7 января 2020 274
разрушенные гаражи в Кременчуге
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Во вторник, 7 января, около 2:00 в Кременчуге в районе железнодорожного вокзала раздался взрыв. Как выяснилось позже, рвануло в расположенном неподалеку гаражном кооперативе «Энергетик». Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гараже жителя Ровно правоохранители обнаружили мощнейший арсенал оружия и боеприпасов.

— В результате взрыва последующего возгорания не произошло, — сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела информации управления ГосЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский. — Однако ударная волна была такой силы, что разрушила сразу три гаражных помещения, расположенные по обе стороны от эпицентра взрыва. А легковой автомобиль Hyundai Tucson придавило бетонной плитой и засыпало обломками стройматериалов. Человеческих жертв, к счастью, нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По словам начальника отдела коммуникаций областного управления полиции Юрия Сулаева, взрывоопасных предметов оперативники не обнаружили.

Правоохранители не исключают, что в гараже взорвалась воздушно-газовая смесь. Хранил ли хозяин гаража в помещении газовый бытовой баллон или произошла утечка из заправочного оборудования, правоохранители пока не выяснили.

Ранее в Харькове прогремел взрыв на территории гаражного кооператива. Взрывная волна была такой силы, что три гаража сложились, как карточный домик.

Фото: интернет-портал Н_Кremenchug

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