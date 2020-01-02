7 января 2020

Честно говоря, не уверен, что эта история способна произвести на вас такое же впечатление, как на меня, но я ею был просто потрясён. Вот послушайте. Ровно 215 лет назад в богатой семье гамбургского банкира Абрахама Мендельсона и его супруги Леи родилась девочка, которую назвали Фанни Циппора. Всего у её родителей было четверо детей. Но только Фанни и родившемуся через четыре года после неё Феликсу суждено было уже в раннем возрасте продемонстрировать всем окружающим редкий музыкальный талант.

Их знаменитый дед, известный немецкий философ Моисей Мендельсон невероятно гордился своими внуками. Ещё бы! Уже в 9−10 лет они начали не только блестяще исполнять сложнейшие музыкальные произведения, но и сочинять собственную музыку, и выступать с небольшими концертами. Родители души не чаяли в Фанни и Феликсе, решив дать им блестящее музыкальное образование. С этой целью семья даже переехала из Гамбурга в Берлин, где преподавателями юных дарований стали лучшие педагоги и композиторы.

Всё было замечательно до тех пор, пока Фанни не исполнилось 15 лет. И тогда отец сказал: ''Хватит!'' Абрахам Мендельсон решил, что в семье достаточного одного музыкального гения — Феликса, который в свои 11 лет уже начал выступать с гастролями в Париже и Лондоне. Феликс писал прекрасные сонаты для скрипки, фортепианные сонаты, органные произведения. Его пригласил к себе сам Гёте, благосклонно отнесшийся к 12-летнему талантливому мальчику. Правда, мало кто знал о том, что Фанни осмелилась через Феликса передать великому писателю несколько песен, написанных ею на его стихи. Гёте был в восторге от этих песен и потом даже сам написал текст для одной из её мелодий.

Но судьба Фанни была предрешена. Отец настаивал на её раннем замужестве. И дочь не решилась ослушаться этого решения. Правда, ей очень повезло с супругом. Придворный художник Вильгельм Гензель буквально боготворил свою избранницу и считал, что его долг состоит в том, чтобы помогать ей и дальше развивать редкий музыкальный дар. Однако этому мешала излишняя скромность самой Фанни. Продолжая сочинять замечательные музыкальные произведения, она мирилась с тем, что уже известный к тому времени всей Европе музыкант и исполнитель Феликс Мендельсон многие из этих произведений выдавал за свои. Она слишком любила младшего брата, чтобы упрекать его за такие ''шалости''.

Правда, однажды, исполняя перед английской королевой свои новые произведения, только что опубликованные в музыкальном сборнике, и услышав восторженные отклики королевы Виктории по поводу новой ''Итальянской песни'', Феликс не смог солгать и признался, что песня была написана его сестрой Фанни. Кстати, своего единственного сына Фанни назвала символическим именем, воплотившем в себе любовь к тем, кого обожала больше всего, — Баха, Бетховена и Феликса Мендельсона. Её сына звали Себастьян Людвиг Феликс.

Умерла Фанни внезапно. На сцене. Во время исполнения оратории Феликса Мендельсона ''Вальпургиева ночь''. А через несколько месяцев от неожиданного инсульта скончался сам Феликс, страшно переживавший по поводу ухода любимой сестры. Последним его произведением был ''Реквием по Фанни''. Он знал настоящую цену её таланта. И это несмотря на то, что сама она считала, что никакого таланта у неё не было вовсе.

Сегодня имя Фанни Мендельсон входит в список самых выдающихся музыкантов XIX века. А знаменитый ''Марш Мендельсона'', знакомый каждому из нас по звучанию его во время свадебных церемоний, многие специалисты считают написанным не Феликсом Мендельсоном, а его старшей сестрой Фанни Мендельсон. И не без оснований.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.