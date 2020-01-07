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Похороны Сулеймани перенесли после смертельной давки на церемонии прощания
В Иране пришлось перенести похороны генерала Касема Сулеймани, ликвидированного 3 января после атаки американского беспилотника в аэропорту Багдада.
Траурная церемония проходила в иранском Кермане — родном городе генерала. Скопление людей на похоронах ожидаемо закончилось давкой на улицах. В толпе погибли, по разным данным, от 40 до 50 человек. Государственное телевидение Ирана признало, что травмы получили около 200 лиц из числа тех, что пришли прощаться с Сулеймани.
Первая часть похоронной церемонии была организована в Багдаде 4 января. Затем траурные мероприятия продолжились в городе Кум — священном городе для мусульман-шиитов. Очень многочисленным стало прощание в Тегеране. По данным аэрофотосъемки, на улицы вышли миллионы людей, а у гроба Сулеймани собралась вся правящая верхушка Ирана.
Напомним, после того, как был убит Сулеймани и сопровождавшие его лица, парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны.
Фото скриншот видео The Sun/YouTube
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