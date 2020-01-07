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Лобода показала идеальное тело на пляже: горячее фото звезды
Певица Светлана Лобода похвасталась новыми фото с отдыха. Новогодние праздники Светлана отмечает на курортах Мексики на знаменитых пляжах с белоснежным песком и чистейшей водой.
Ранее Лобода признавалась, что даже на отдыхе не забывает о поддержании формы. Поклонники отметили, что результат того стоил. К новому году звезда пришла с подчеркнутой талией, подтянутым прессом и добилась идеальной формы ног.
Чтобы продемонстрировать все великолепие фигуры, Лобода сфотографировалась на пляже в черном бикини. Фанаты хвалят звезду за отличную фотосессию.
Напомним, ранее Настя Каменских также опубликовала фото с отдыха в мексиканском Канкуне. Там же любит отдыхать телеведущая Маша Ефросинина.
Фото lobodaofficial/Instagram
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