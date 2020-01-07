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Илон Маск взорвал сеть забавным танцем (видео)

20:33 7 января 2020 72
маск
Инф. «ФАКТОВ»

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск очень оживил церемонию открытия нового производства в Шанхае (Китай). После того, как присутствующим провели презентацию Tesla Model 3, выпускаемых на заводе в Китае, Маск исполнил на сцене зажигательный танец. Активно приплясывая, бизнесмен снял пиджак и отшвырнул его подальше от сцены. Под пиджаком у Маска оказалась футболка с логотипом нового предприятия.

Свой танец предприниматель-миллиардер опубликовал на странице в Twitter c пометкой «NSFW» — «небезопасно для работы».

Подписчики Маска в соцсетях были в восторге. Бизнесмену приписывают рождение нового интернет-мэма.

Напомним, в ноябре 2019 года Tesla провела презентацию электрокара-пикапа Cybertruck. В продаже, как ожидается, автомобили появятся в 2021 году.

Фото Renata Konkoly/Twitter

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