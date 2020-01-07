Происшествия

В Киеве группа парней с 14-летней девочкой убили мужчину во время ограбления

В Киеве в ночь на 7 января было совершено жестокое убийство. Группа подростков до смерти избила 43-летнего мужчину. Случилось это возле многоэтажки на улице Маяковского на Троещине.

Полицию вызвал жилец той же высотки. Он обратил внимание, что подростки, совершив преступление, попытались укрыться в соседнем подъезде. У молодых людей были ключи от входной двери, то есть кто-то из банды жил в многоэтажке.

Как сообщает «Киев Оперативный», утром подозреваемые были задержаны. Под стражу взяты двое юношей 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка. Группа сдала еще двоих подельников: 17-летнего юношу и 30-летнего мужчину.

Мотивы преступления оказались банальными. Подростки утверждают, что убивать мужчину не хотели — претендовали только на его деньги и ценные вещи. Но удар по голове оказался для жертвы смертельным.

Напомним, ранее в центре Киева была замечена группа подростков, от скуки избивающая прохожих. Еще одну группу молодых хулиганов видели на столичной Борщаговке.

Фото ГО «Столиця"/Facebook

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