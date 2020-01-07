- 21:56 «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча Кубка лиги
- 21:51 Пожар на полигоне «Широкий лан»: за сгоревшее имущество никого не накажут
- 21:43 Военная помощь Украине: Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского
- 21:06 В Киеве группа парней с 14-летней девочкой убили мужчину во время ограбления
- 20:33 Илон Маск взорвал сеть забавным танцем
- 20:08 Наемников ЧВК «Вагнер» лечат в клинике, связанной с семьей Путина, — Reuters
- 20:03 Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов мира
- 19:31 Жуткая находка: в Николаеве обнаружили мужчину с отрезанной головой
- 19:23 Усик точно станет чемпионом мира в супертяжелом весе: что известно
- 19:11 Лобода показала идеальное тело на пляже: горячее фото звезды
- 19:01 Самые красивые детские торты: «Модница», «Пиратский корабль»
- 18:56 Под Краматорском перевернулось авто «скорой помощи»: фото с места аварии
В Киеве группа парней с 14-летней девочкой убили мужчину во время ограбления
В Киеве в ночь на 7 января было совершено жестокое убийство. Группа подростков до смерти избила 43-летнего мужчину. Случилось это возле многоэтажки на улице Маяковского на Троещине.
Полицию вызвал жилец той же высотки. Он обратил внимание, что подростки, совершив преступление, попытались укрыться в соседнем подъезде. У молодых людей были ключи от входной двери, то есть кто-то из банды жил в многоэтажке.
Как сообщает «Киев Оперативный», утром подозреваемые были задержаны. Под стражу взяты двое юношей 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка. Группа сдала еще двоих подельников: 17-летнего юношу и 30-летнего мужчину.
Мотивы преступления оказались банальными. Подростки утверждают, что убивать мужчину не хотели — претендовали только на его деньги и ценные вещи. Но удар по голове оказался для жертвы смертельным.
Напомним, ранее в центре Киева была замечена группа подростков, от скуки избивающая прохожих. Еще одну группу молодых хулиганов видели на столичной Борщаговке.
Фото ГО «Столиця"/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!