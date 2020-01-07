Происшествия

Пожар на полигоне «Широкий лан»: за сгоревшее имущество никого не накажут

По факту резонансного пожара, уничтожившего утром 31 декабря три палатки на военном полигоне «Широкий лан» под Николаевом, проводится служебная проверка. Сгорело имущество, находившееся в палатках 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Пострадали несколько военнослужащих, одного из которых доставили в госпиталь с ожогами тела в тяжелом состоянии. В настоящее время его состояние удовлетворительное.

На своей странице в Facebook военнослужащие 57-й ОМПБр поблагодарили волонтеров за помощь после пожара. В то же время отмечается, что в социальных сетях начала распространятся информация о значительных потерях военного инвентаря и имущества, переданного бойцам волонтерскими организациями.

В 57-й бригаде сообщают, что уничтоженный огнем инвентарь будет восполнен за счет материального обеспечения ВСУ. На военнослужащих не будет наложено взыскание, а уничтоженное имущество будет списано после проведения служебного расследования.

Также командование бригады просит не преувеличивать ущерб, и не вводить в заблуждение общественность.

Напомним, это уже не первый пожар на полигоне «Широкий лан». 13 марта 2018 года в палаточном городке вспыхнул пожар, жертвой которого стал один военнослужащий, еще семеро бойцов были травмированы.

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