23.39 / 23.96 25.99 / 26.70
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар на полигоне «Широкий лан»: за сгоревшее имущество никого не накажут

21:51 7 января 2020 32
широкий лан
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

По факту резонансного пожара, уничтожившего утром 31 декабря три палатки на военном полигоне «Широкий лан» под Николаевом, проводится служебная проверка. Сгорело имущество, находившееся в палатках 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Пострадали несколько военнослужащих, одного из которых доставили в госпиталь с ожогами тела в тяжелом состоянии. В настоящее время его состояние удовлетворительное.

На своей странице в Facebook военнослужащие 57-й ОМПБр поблагодарили волонтеров за помощь после пожара. В то же время отмечается, что в социальных сетях начала распространятся информация о значительных потерях военного инвентаря и имущества, переданного бойцам волонтерскими организациями.

В 57-й бригаде сообщают, что уничтоженный огнем инвентарь будет восполнен за счет материального обеспечения ВСУ. На военнослужащих не будет наложено взыскание, а уничтоженное имущество будет списано после проведения служебного расследования.

Также командование бригады просит не преувеличивать ущерб, и не вводить в заблуждение общественность.

Напомним, это уже не первый пожар на полигоне «Широкий лан». 13 марта 2018 года в палаточном городке вспыхнул пожар, жертвой которого стал один военнослужащий, еще семеро бойцов были травмированы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

МанЮнайтед МанСити

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча Кубка лиги

раздача денег

«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

Пенсия в Украине

Заставят платить всех: какими будут размеры отчислений при накопительной системе пенсий

задержание

В Киеве группа парней с 14-летней девочкой убили мужчину во время ограбления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер