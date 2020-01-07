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Украина

Сивохо назвал посредника для прекращения войны на Донбассе

23:06 7 января 2020 184
сивохо
Инф. «ФАКТОВ»

Церковь может выступить посредником в урегулировании военного конфликта на Донбассе. Предложение привлечь религиозные институты поступило от советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.

Ранее схожую позицию озвучил и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний: Церковь можно и нужно использовать в мирных инициативах.

По словам Сивохо, Церковь всегда привлекалась к благотворительности и миротворческой миссии. «Церковь может выступить медиатором. То, что озвучивает Церковь — хорошо: все посылы мирные. Нужно выполнять все достигнутые договоренности и в этом ключе двигаться дальше», — заявил Сивохо в эфире «112 Украина».

Напомним, ранее социологи зафиксировали, что среди населения Украины падает восприятие Церкви как морального авторитета. В 2019 году только 43% признали, что церковь для них — сосредоточение морали. 10 лет назад таких было 56 процентов.

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