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Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: Boeing рухнул через две минуты после взлета (карта)
Самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Иране, рухнул вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы и не долетел до города Паранг. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов.
С экранов радаров самолет, выполнявший рейс PS 752 Тегеран-Киев, пропал через две минуты после взлета. Последние данные получены в 04.44 по Киеву (02.44 по времени UTC).
Причиной падения лайнера называют технические неполадки. Но в иранских медиа прозвучала кардинально иная версия: самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО.
Число погибших уточняется. По последним данным, на борту находилось от 170 до 180 человек. На место отправлены поисково-спасательные группы и четыре вертолета, но бригады не рассчитывают, что найдут выживших.
Напомним, уже появились первые фото с места трагедии в Иране, а очевидцы утверждают, что смогли запечатлеть на фото момент падения самолета.
Фото flightradar24/Twitter, nwadhams/Twitter
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