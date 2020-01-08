Утром возникли проблемы в работе Telegram

Наука и технологии

Утром 8 января у пользователей сервиса Telegram возникли проблемы с доступом к ресурсу. Начали поступать жалобы на невозможность подключиться к сервису. У тех, кому удалось зайти в свой профиль, возникла новая проблема: невозможность отправить сообщение, включающее фото- и видеофайлы.

Сервис Downdetector, отслеживающий проблемы с работой популярных сервисов, регистрирует жалобы от пользователей. Тем не менее, команда специалистов после проверки пришла к выводу, что с технической точки зрения проблем на сервисе нет — он функционирует.

Напомним, ранее в этом месяце пользователи уже жаловались на проблемы с доступом к Telegram. Но в тот раз сбою предшествовало установление пакета обновлений для программы. Во время предыдущих сбоев наладить работу приложения удавалось лишь после многократных перезапусков.

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