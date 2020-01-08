В экс-футболиста «Ювентуса» стреляли в пригороде Афин (фото)

Спорт

Бывший форвард «Ювентуса» Дарко Ковачевич подвергся нападению в Греции, сообщает Yahoo Sports. По данным источника, в 46-летнего экс-футболиста стреляли из автомобиля, когда он находился возле своего дома в пригороде Афин Глифаде.

Дарко рассказал, что неизвестный вышел из автомобиля и прицелился в него из пистолета. «Я инстинктивно наклонился вправо, а потом он выстрелил в меня, а затем побежал, сел в машину и исчез», — сказал Ковачевич. Как пояснил пострадавший, он вышел из дома припарковать машину.

Серб был доставлен в больницу с повреждением колена. Пока неизвестно, было ли это пулевое ранение или же Ковачевич травмировался при падении.

По данным Informer. rs, нападавшие позднее сожгли машину, из которой стреляли в Ковачевича, в 700 метрах от дома Ковачевича на территории бывшего аэродрома и скрылись. В обгорелом авто полиция обнаружила пистолет.

В 1994--2004 годах Дарко Ковачевич играл за сборные Югославии и Сербии и Черногории (55 поединков, 10 мячей). Также футболист защищал цвета испанского «Реал Сосьедада», итальянских «Ювентуса» и «Лацио», английского «Шеффилд Уэнсдей» и греческого «Олимпиакоса».

В составе сборных Югославии и Сербии и Черногории форвард провел 55 матчей и забил 10 мячей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Чили изуродовали статую знаменитого футболиста.

Фото Informer. rs, Starsportphoto



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