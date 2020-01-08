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Происшествия

Крушение самолета МАУ в Иране: местные СМИ опубликовали списки пассажиров

10:10 8 января 2020 620
боинг
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране опубликовали списки пассажиров рейса авиакомпании «МАУ», потерпевшего крушение утром 8 января в окрестностях Тегерана. Расследование причин трагедии все еще продолжается, на месте ведется поиск «черных ящиков», работают бригады по ликвидации последствий трагедии.

По информации «МАУ», на рейс были проданы 168 билетов. Кроме того, как выяснила украинская сторона, все 168 человек прошли регистрацию на рейс. Помимо пассажиров на борту находились девять украинцев — членов экипажа.

В основном пассажирами «Боинга» были иностранцы, летевшие с пересадкой в Киеве. Списки опубликовало иранское агентство ISNA.

списки

списки

Напомним, в Украине уже назвали основную версию трагедии в небе над Ираном. А «ФАКТЫ» следят за новостями с места крушения. Об этом в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».

Фото Iranian_RCS/Twitter

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