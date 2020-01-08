- 10:24 Авиакатастрофа в Тегеране: появилась официальная информация о погибших украинцах
- 10:21 МАУ проводит срочный брифинг из-за крушения Boeing в Иране: онлайн-трансляция
- 10:10 ЧП в аэропорту "Одесса": мужчина в балаклаве протаранил шлагбаум и заявил о минировании
- 10:10 Крушение самолета МАУ в Иране: местные СМИ опубликовали списки пассажиров
- 10:01 Откажутся от титулов и уедут в Канаду: дворец отреагировал на сообщения о Меган Маркл и принце Гарри
- 09:51 В центре Киева заметили машину с номерами ФСБ России: сеть обсуждает фото
- 09:50 В семье Наталки Карпы случилось горе
- 09:45 Названа основная версия катастрофы самолета МАУ в Иране
- 09:43 В экс-футболиста «Ювентуса» стреляли в пригороде Афин
- 09:39 В Иране недалеко от АЭС произошли два землетрясения
- 09:28 Курс валют 8 января: сколько стоит доллар после затяжных выходных
- 09:14 Катастрофа самолета МАУ в Иране: появились уточненные данные о жертвах
Крушение самолета МАУ в Иране: местные СМИ опубликовали списки пассажиров
В Иране опубликовали списки пассажиров рейса авиакомпании «МАУ», потерпевшего крушение утром 8 января в окрестностях Тегерана. Расследование причин трагедии все еще продолжается, на месте ведется поиск «черных ящиков», работают бригады по ликвидации последствий трагедии.
По информации «МАУ», на рейс были проданы 168 билетов. Кроме того, как выяснила украинская сторона, все 168 человек прошли регистрацию на рейс. Помимо пассажиров на борту находились девять украинцев — членов экипажа.
В основном пассажирами «Боинга» были иностранцы, летевшие с пересадкой в Киеве. Списки опубликовало иранское агентство ISNA.
Напомним, в Украине уже назвали основную версию трагедии в небе над Ираном. А «ФАКТЫ» следят за новостями с места крушения. Об этом в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».
Фото Iranian_RCS/Twitter
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..