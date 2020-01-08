Пожары в Австралии: выгорела территория, вдвое превышающая площадь Бельгии

Мир

Лесные пожары продолжают бушевать на территории четырех австралийских штатов. Первые возгорания возникли еще в сентябре. Несмотря на усилия властей и добровольцев, справиться с огнем пока не удается. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что пожары не прекратятся еще несколько месяцев.

Выгорело уже 8 миллионов гектаров. Это территория немногим меньше площади Австрии или Ирландии, и почти вдвое превышает площадь Бельгии. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. Температура воздуха достигает 40 градусов выше нуля, влажность при этом составляет не более 10 процентов.

Метеорологическое бюро Австралии заявляет, что пожары уже самостоятельно формируют погоду, которая содействует дальнейшему распространению огня. Над огромной территорией сложилась масштабная область низкого давления, которая вместе с горячим воздухом поднимает на высоту до 50 километров клубы дыма от горящих лесов и разносит их на значительные расстояния. По последним данным, дым из Австралии достиг уже берегов Южной Америки, преодолев более 10 тысяч километров! Его зафиксировали в атмосфере над Чили и Аргентиной.

В самой же Австралии, остывая в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака. Возникающие в них электрические разряды приводят к возникновению молний, которые поджигают новые участки леса на поверхности земли. Не менее опасны и восходящие потоки воздуха. Они переносят на большие расстояния тлеющие фрагменты растительности. Порывы ветра раздувают пламя, подпитывая его кислородом. Это также приводит к увеличению площади пожаров.

По последним данным, австралийские пожары унесли жизни 26 человек. Эвакуированы десятки тысяч людей. Полностью уничтожены почти две тысячи жилых домов. Жители штатов Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия подали более 8 тысяч заявлений о возмещении ущерба. Общая сумма, которую предстоит выплатить страховым компаниям по этим требованиям, уже превысила 460 миллионов долларов США.

Ученые говорят об экологической катастрофе. Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что в пожарах в Австралии с сентября могли погибнуть более 1,2 миллиарда особей различных животных. Прежде всего это коалы, кенгуру, сумчатые летяги, какаду, потору (род сумчатых семейства Кенгуровые крысы). Некоторые виды уже оказались на грани полного вымирания. Фонд отмечает самоотверженность многих австралийцев, которые, рискуя жизнью, спасают братьев наших меньших.

Власти Австралии приняли беспрецедентное в истории страны решение: на борьбу со стихией брошены три тысячи резервистов. Они помогают восстанавливать электроснабжение и распределять продовольствие, воду и топливо в пострадавших районах.

Глава правительства Моррисон пообещал выделить из бюджета примерно полтора миллиарда долларов США на восстановление территорий, пострадавших от пожаров. Однако подавляющее большинство жителей Австралии крайне недовольны правительством. Они уверены, что власти оказались не готовыми к пожарам. Особое возмущение австралийцев вызвал именно Моррисон, который в декабре отправился в отпуск на Гавайи. Премьер-министру пришлось прервать отдых и вернуться на родину. Это произошло после гибели двух волонтеров, принимавших участие в тушении пожаров.

Моррисон пытался оправдаться. Он заявил, что взял отпуск, когда ситуация еще не была столь критичной. Вернувшись, премьер-министр сразу отправился в зону бедствия. Во время посещения одного из пострадавших городков он, беседуя с местными жителями, взял за руку беременную женщину. Та отпрянула и заявила, что пожмет Моррисону руку только после того, как все, у кого сгорели дома, получат новое жилье. Премьер спешно уехал под оскорбительные и угрожающие крики.

Телеканал 7 News показал небольшой сюжет, который тут же стал вирусным в сети. Возле съемочной группы канала неожиданно остановилась пожарная машина. Из нее выглянул один из пожарных и громко сказал: «Вы же из медиа? Передайте премьеру, чтоб он пошел к черту!».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Австралии установилась небывалая жара, которую даже привыкшие к зною местные жители называют «сатанинской» и жалуются, что сейчас у них «горячее, чем в аду».

Фото Maxar Technologies

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter