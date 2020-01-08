Курс доллара снова пошел вниз: что будет дальше

Деньги

После резкого взлета в преддверии Нового года стоимость доллара и евро вновь пошла вниз. По сравнению с 30 декабря 2019 года американская валюта подешевела на 1 копейку, а европейская — на 3 копейки. Так, 8 января декабря НБУ установил курс валют на уровне 23,68 грн за доллар и 26,39 грн за евро. А вот на наличном рынке национальная валюта укрепилась более существенно. Стоимость основных иностранных валют за неделю снизилась на 50—70 копеек. В среднем в обменниках доллары можно сдать по 23,50 грн, купить — по 23,94 грн, евро — сдать по 26,04 грн, купить — по 26,67 грн. И не исключено, что в ближайшее время доллар и евро продолжат дешеветь. Во всяком случае, так считают в Нацбанке. Но обо всем по порядку.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, опираясь на курсы, установленные еще накануне Нового года, доллар по отношению к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — На межбанке он незначительно вырос, а официальный курс и наличный доллар в банках снизились.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 23,74 — 23,79 грн до 23,81—23,84 грн (+0,3%—+0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,78—24,70 грн до 23,50—23,98 грн (-1,2%—-2,9%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сократилась с 3,9% до 2% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Прошедшая неделю была заполнена праздниками, несколько дней рынок был закрыт на Новый год и Рождество. За эти дни ярко выразились две тенденции. На межбанке курс стабилизировался вблизи уровней, достигнутых накануне Нового года. Наличный рынок в предновогодние дни испытал спекулятивный набег. После праздников ажиотаж схлынул, вслед за ним стали уменьшаться как курсы, так и резко выросшая накануне маржа.

На ближайшую неделю мы ожидаем совсем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках — по 23,5—23,8 грн".

В Нацбанке на будущее гривни смотрят более оптимистично.

«Сегодняшний уровень национальной валюты отражает уровень экономики, — сообщила в интервью UATV первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. — И мы видим, что если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически гривня может ревальвировать и дальше. Остается, безусловно, только вопрос темпа ревальвации. Хочу отметить, что сейчас нет никаких внешних причин для девальвации национальной валюты».

Однако, по мнению некоторых экспертов, экономических предпосылок к стремительному укреплению гривни нет, только спекулятивные. При том что из-за ревальвации гривни последние полгода промышленное производство в Украине падает, а сбережения украинцев, в долларовом эквиваленте, снижаются.

«Курс гривни укрепился по отношению к доллару в 2019 году на 16,5%, — отметил на своей странице в Facebook финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. — И премьер-министр уже успел заявить, что украинцы стали богаче. На самом деле богаче стали импортеры, которые вдобавок к и так не маленькой торговой марже заработали еще и 16,5% дополнительной прибыли на укреплении номинального курса национальной валюты. Богаче стали и нерезиденты, купившие в Украине облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ): к доходности на первичных аукционах они прибавили все те же 16,5% в виде положительной курсовой разницы. Суммарная прибыль финансовых спекулянтов достигла 35% в валютном эквиваленте. Идеальная стратегия: заходили на рынок зимой 2019-го при курсе 28 грн за доллар, фиксировали прибыль в валютном эквиваленте по курсу 23,5 грн в декабре.

А вот кто пострадал, так это украинские фермеры, экспортеры, трудовые мигранты. Первые открыли прошлогодний государственный бюджет, увидели там курс 29 грн за доллар на конец года, разработали бизнес-план, взяли кредиты, купили посевной материал, агрохимию, топливо. Сделали свою работу, собрали урожай, продали его и прослезились — ревальвация гривни «съела» почти всю производственную рентабельность.

Примерно то же самое произошло и с экспортерами: их текущие затраты на производство и налоги лишь росли, а экспортная выручка в гривневом эквиваленте сокращалась. Именно поэтому Украина уже официально оказалась в состоянии промышленной рецессии — промышленное производство падает второй квартал подряд на фоне снижения цен производителей промышленной продукции.

Ну и, конечно, пострадали трудовые мигранты, а также украинцы, работающие на внешнем аутсорсе — их перечисления семьям в Украину и личные доходы в гривне стали на 16,5% меньше. В абсолютных цифрах речь идет о нескольких миллиардах долларов трудовых доходов данной группы населения. Не говоря уже о том, что ревальвация гривни обесценила на 16,5% стоимость валютных сбережений населения".

При этом Алексей Кущ не исключает, что курс доллара может опуститься еще на 1−1,5 грн, если Министерство финансов объявит об очередной продаже государственных облигаций и финансовые спекулянты продолжат скупать украинские долговые бумаги.

Стоит отметить, несмотря на то, что гривня стала мировым рекордсменом по темпам укрепления по отношению к доллару, товары в украинских магазинах существенно не дешевеют. Правда, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, владельцы автозаправочных станций снизили стоимость бензина и дизтоплива.

Фото из открытых источников

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